Remdaer lieben ihre Lügenbank und kümmern sich um sie

Remda. Beliebter Treffpunkt im Rudolstädter Ortsteil mit historischem Hintergrund: Was es hier jetzt Neues gibt.

Die Lügenbank im Rudolstädter Ortsteil Remda ist ein beliebter Treffpunkt im Ort. Einer, dem jetzt wieder mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird. So hat die Lügenbank-Ecke jüngst eine Tafel mit Informationen zur Regionalgeschichte bekommen.

„Im Vorjahr hatten die Anwohner den Zaun um die Linde erneuert. Die Finanzierung wurde von der Firma Glastechnik Kirste aus Remda unterstützt. Im Frühjahr wurden neue Blumen gepflanzt. Zuletzt brachte der Bauhof Rudolstadt Bitumen auf, um die Begehbarkeit der Ecke zu verbessern“, informiert Ortsteilbürgermeisterin Ursula Martin.

Die Tafel enthält nicht nur geschichtliche Informationen, sondern auch ein Heimatlied des ehemaligen Schuldirektors und Ehrenbürgers von Remda, Heinz Laube, das der Remdaer Volkschor in seinem Repertoire hat. Ein kleines Foto darauf zeigt auch den Blick zur Keule mit Bismarckturm, den man von hier aus hat.

Die Lügenbank, gegenüber dem historischen Friedhof an der Remdaer Hauptstraße, war offenbar früher eine größere einzelne Bank. In den letzten Jahren haben mehrere Bänke den Platz ausgefüllt. Hier zweigt die Straße „Am Kalten Frosch“ in Richtung Haus der Vereine ab.

Aus gegebenem Anlass hat die Ortsteilbürgermeisterin einen Blick in die Geschichte gerichtet. Sie schreibt: Die Entstehungsgeschichte des Platzes reicht vermutlich bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts zurück. Bereits in der Ansprache an die „Froschgemeinde“ zur Kirmes 1925 wird die Lügenbank erwähnt und die Entstehung des historischen Ortes beschrieben.

Die Ursprünge der Ecke

Die Lügenbank-Ecke entstand dann mit dem Bau von Wohnhäusern und der Anlage einer neuen Straße außerhalb der Stadtmauer. Dazu wurde der ehemals wasserführende Stadtgraben, in dem viele Frösche lebten, zugeschüttet. Es entstand eine neue kleine Straßengemeinschaft außerhalb der Stadtmauern, die „Froschgemeinde“. Gegenüber der Lügenbank befand sich bis 1834 eines der drei Stadttore, das Untere Tor, auch Eschdorfer oder Rudolstädter Tor genannt. Davor lag ein tiefer Graben, über den eine Holzbrücke zur Straße nach Eschdorf führte.

Mit dem Bau der Straße nach Rudolstadt wurde die Allee angelegt, die heute aus zahlreichen Kastanienbäumen besteht.

Warum der Name Lügenbank entstand, ist Interpretationssache. Eines ist sicher, die Remdaer lieben ihre Lügenbank.