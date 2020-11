Remschütz: „Er hat unser ganzes Zusammenleben verändert“

„Weißt du noch?“ Mit einem liebevollen Lächeln tauschen sich Jens Oehring, Thomas Holzhey, Volkmar Nitsch, Ralph Oehring, Michael Francke und Frank Zabel über ihren verstorbenen Freund Kristian Körting am Kunstufer in Remschütz aus. In stilleren Momenten stehen ihnen nicht selten auch mal Tränen in den Augen. Sicher sei, dass der Tatendrang von Kristian Körting schon jetzt in Remschütz fehle. Aber vor allem fehle er ihnen allen auch als Mensch.

Gleich mehrere DIN-A4-Seiten voller Stichpunkte bringen sie mit. Darauf verzeichnet sind sämtliche Aktionen, die der Künstler ins Leben gerufen oder auch federführend mit umgesetzt hat. Der „hollywoodartige, weiße ,Remschütz’-Schriftzug am Kellerberg“, wie auf einem der Zettel steht, ist mit dabei. Die Windspiele am Kunstufer, die Saale-Flussorgel und der Saalestrand am Anger gehören dazu.

1993 war es, als Körting mit einem Stift und einem Zettel seine Freunde in einer Kneipe des Ortes aufsuchte. „Ich habe einen Refrain zu einer Remschützhymne geschrieben“, sagte er. „Jeder haute noch ein oder zwei Zeilen heraus und Kristian formte sie innerhalb der folgenden drei Tage zu einem fertigen Text, dessen Melodie er außerdem noch komponierte“, erzählt Ralph Oehring. „Er war Mitbegründer und mehr als 25 Jahre Chorleiter des Gemischten Chores in Remschütz“, ergänzt der jetzige Chorleiter Michael Francke. Musikalisch war er, beherrschte zahlreiche Instrumente.

Ideen um 3 Uhr morgens

Die Skulpturen am Kunstufer erinnern noch heute an das internationale Künstlersymposium unter dem Titel „Peace Stones of Europe“ mit verschiedenen Kunstschaffenden. Der Hochwasserstein steht am Dorfanger. Körting organisierte den Trödelmarkt und die Grünzeugbörse, ließ die Remschützer Kirmes wieder erwachen und rief das Saalepaddeln ins Leben.

Oftmals hat er Ton als Material in verschiedenen Projekten verwendet. „,Das ist in tausend Jahren noch da’, sagte er immer. ,Auch wenn’s in Scherben ist, aber es wird noch da sein“, zitiert ihn Ralph Oehring. „Manchmal hatte er 3 Uhr morgens eine Idee, stand auf und fing an, daran zu arbeiten“, erzählt er weiter. „Ja“, haken die anderen gleich ein. Man habe vor 10 Uhr dann eigentlich nicht mehr bei ihm klingeln dürfen, ergänzen sie.

Kristian Körting. Foto: Archiv

Umso herausfordernder war für Kristian Körting die Mitwirkung am Marktbrunnen, erzählen sie weiter. Jeden Morgen, ganz früh, musste er mit auf den Marktplatz. „Das war die schlimmste Zeit seines Lebens“, sagen die Männer. Ihr Zusammenleben habe der Tod von Kristian Körting für immer verändert. „Es fehlt der Gesprächspartner, der Mensch“, sagt Volkmar Nitsch. Michael Francke ergänzt: „Er war der Ideengeber und der Motor von Remschütz – dem ,Metropoldorf’ wie Didi Bujack in der Kirche zur Trauerfeier sagte.“ Remschütz habe durch ihn gelebt.

Neben dem Chor stand Körting auch der Freiwilligen Feuerwehr nah. „Wir haben einen alten Brandbericht gefunden“, erzählt Ralph Oehring. „Ich sagte, dass man daraus ein Theaterstück machen könnte. Er nahm den Zettel an sich, verschwand und kam abends mit einem fertig ausgearbeiteten Theaterstück wieder. Bis hin zum Bühnennebel hat er alles genau geplant und umgesetzt. ,Da müssen Türen hin, zu einem Theater gehören Türen, die knallen müssen’, sagte er.“ Das Stück, das zum 100-jährigen Jubiläum der Remschützer Feuerwehr aufgeführt wurde, stand auch auf mehreren Zetteln, die die Remschützer zusammengetragen haben.

Unterstützung und Rückendeckung von Ehefrau Sabine

„Mensch, für die Jahrtausendwende müssen wir auch was machen“, zitiert Jens Oehring den Künstler. Die Männer erzählen, wie er mit ihnen gemeinsam im Jahr 1999 in einer Kneipe Pläne für die Begrüßung des Jahres 2000 schmiedete. 200 Schwedenfeuer, auch als Baumöfen bekannt, reihte er am Kunstufer zu einem „Millenniumsfeuer“ auf. Um die Stämme richtig sägen zu können, habe er extra eine Sägevorrichtung aus einer alten Kreissäge gebaut.

Die Listen umfassen noch so viele Punkte: Mitbegründer des Neuen Forum, Mitbegründer der Band „Sixties“, Idee zur Schaffung der Saalebühne mit Brotbackofen und Märchenerzähler, Initiator des Künstlerstammtisches, Reparatur und Restaurierung der Schuluhr und des Glockenturms, Mitbegründer der Jam-Session und auch das Adventssingen sind aufgelistet. Damit sind nur einige Punkte genannt, die das gebildete Allroundtalent, wie er genannt wurde, auf den Weg gebracht und mit begleitet hat.

Ohne die Unterstützung durch seine Frau Sabine sei vieles wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen, wie die Männer weiter erzählen. Sie habe ihm immer den Rücken frei gehalten und freie Hand gelassen. „Die starke Frau an seiner Seite“, so wird sie von Volkmar Nitsch beschrieben.

Die Männer wünschen sich, dass der Motor, den Kristian Körting in Gang gebracht hat, noch weiter laufen möge und schon allein ihm zu Ehren vieles an die nachfolgenden Generationen weitergetragen wird.

Volkmar Nitsch erinnert sich an den Antrieb, den der Künstler in sich trug. „Er sagte: ,Wenn man etwas erreichen will, muss man besessen sein. Und ich bin besessen.’“ Gleichsam sei er immer bodenständig geblieben. „Kommerz hat er immer abgelehnt“, sagt Volkmar Nitsch. „Reich werden wollte er nie.“

Und doch, wenn man die Worte seiner engsten Freunde hört und liest, war Kristian Körting wahrlich ein reicher Mann.