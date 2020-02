Zentraler Omnibusbahnhof in Schwarza geplant

Es hat ein paar Jahre gedauert, genau genommen drei Jahrzehnte seit der Wende: In diesem Jahr aber will die Stadt Rudolstadt die Bedingungen für die Nutzer des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) spürbar verbessern. Im Stadtzentrum soll ab Ende März an der Stelle zwischen Bahnhof, Altstadt, Theater und Deutschem Krug ein Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) entstehen, der den Anforderungen des neuen Jahrhunderts an Barrierefreiheit, Komfort und Funktionalität gerecht wird.

Drei Haltestellen am Kreisverkehr Bremer Hof

Im größten Ortsteil Schwarza ist eine sogenannte Rendezvoushaltestelle geplant, ein nagelneuer ÖPNV-Verknüpfungspunkt. Wir haben uns das Projekt unmittelbar neben dem Kreisverkehr am ehemaligen Bremer Hof mal genauer angesehen und beantworten die wichtigsten Fragen.

Wo genau soll die Haltestelle entstehen?

Geplant ist der Bau östlich des Kreisverkehrs, parallel zur Saalfelder Straße. Bisher befinden sich dort neben der Bushaltestelle ein paar Parkplätze für Pkw und ein Fußweg. Die B 88 wird im Bereich der Saalfelder Straße leicht nördlich über die bisherige Busbucht verschwenkt, damit größere Busse aus Richtung Rudolstadt in die neue Haltestelle einfahren können, ohne den Gegenverkehr zu beeinträchtigen. Zwischen der Kreiszufahrt Blankenburger Straße und der Ausfahrt Saalfelder Straße wird eine Ausfahrt aus der Haltestelle in den Kreisverkehr gebaut, der künftig fünf Zufahrten hat. Die Einfahrt in die Haltestelle erfolgt über die heutige Parkplatzzufahrt von der Saalfelder Straße aus

Warum gerade an dieser Stelle?

Schwarza liegt im Zentrum des Städtedreiecks Saalfeld/Rudolstadt/Bad Blankenburg, was zu seiner hohen Bedeutung für den Regionalverkehr führt. Schon bisher fahren die Städtedreieck-mobil-Linien über den Kreisverkehr am Bremer Hof in alle Richtungen. An der neuen Haltestelle sollen bis zu drei Busse gleichzeitig halten und das Umsteigen ermöglichen können. Durch die Verknüpfung fallen Parallelfahrten weg und der Takt in bestimmten Richtungen kann erhöht werden.

Welchen Nutzen haben die Fahrgäste davon?

Bisher fahren im Städtedreieck zwei Stadtlinien der KomBus. Die S1 direkt zwischen Rudolstadt und Saalfeld, die S 2 nimmt den Umweg über Bad Blankenburg und Unterwirbach. Zwar starten die Busse im 15-Minuten-Abstand, durch den Schlenker über Bad Blankenburg fahren S 1 und S 2 aber ab Schwarza nahezu parallel. Effektiv ergibt sich ab hier quasi ein 30-Minuten-Takt. Durch die Rendezvoushaltestelle in Schwarza wird es künftig einen echten 15-Minuten-Takt zwischen Saalfeld und Rudolstadt geben. Alle 15 Minuten treffen sich drei Busse am Bremer Hof, haben sozusagen ein Rendezvous. Gedacht ist laut KomBus-Geschäftsführer Dirk Bergner an eine Art Schnellverkehr zwischen den beiden großen Städten, der den Weg über Bad Blankenburg meidet und die Fahrzeiten markant verkürzt. Daneben soll es eine Erschließungslinie durch die einzelnen Wohngebiet geben. Bad Blankenburg und Unterwirbach bleiben so angebunden.

Was bringt es für das Busunternehmen?

Die KomBus erhofft sich mehr Fahrgäste durch höhere Attraktivität. Man benötige für das neue Konzept weder mehr Busse noch mehr Fahrer, versichert Bergner.

Was sagen die Anwohner dazu?

Es gab im Jahr 2016 Anwohnerproteste und eine Unterschriftensammlung gegen das Vorhaben. Befürchtet wurden höhere Lärmbelästigungen durch mehr Verkehr, potenzielle Gefährdung von Fußgängern und Staus am Kreisverkehr. Daraufhin wurde eine Schallimmissionsprognose erstellt. Ein Teil der Bedenken konnte ausgeräumt werden. Alternative Standorte wurden geprüft und wieder verworfen. Die Brachfläche des ehemaligen Bremer Hofes steht für eine Nutzung als Verkehrsfläche nicht zur Verfügung. Eigentümer und Stadtsanierung favorisieren eine Schließung der entstandenen Baulücke.

Welchen Komfort wird die neue Haltestelle haben?

Die Wartefläche der Rendezvoushaltestelle wird mit Blindenleitelementen ausgestattet. Am südwestlichen Ende der Warte- und Umsteigefläche wird ein Geländer angeordnet, um ein versehentliches Betreten der Mischverkehrsfläche von Sehbehinderten zu verhindern. Des Weiteren wird eine Wartehalle mit Sitzplätzen, Vitrinen für Fahrpläne und drei geschlossenen Seiten als Wetterschutz aufgestellt. Die Haltestelle wird beleuchtet und mit einem Fahrgastinformationssystem ausgestattet. Um die Grundsätze des barrierefreien Bauens auch auf dem Weg zur Haltestelle über die Bundesstraße einzuhalten, werden die Fußgängerquerungen des Kreisanschlusses Saalfelder Straße barrierefrei und mit taktilen Leitelementen ausgebaut.

Was soll der Umbau kosten und wer bezahlt es?

Man geht von Gesamtkosten von rund 3000.000 Euro aus. Das Land fördert die Maßnahme mit 80 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten. In den Rest teilen sich die Stadt Rudolstadt und der Zweckverband ÖPNV Saale-Orla.

Wie ist der Planungsstand?

Der Planfeststellungsbeschluss wird für die erste Jahreshälfte erwartet. Ob noch in diesem Jahr gebaut wird, ist offen. Das neue Linienkonzept will die KomBus erst zum Fahrplanwechsel im Dezember einführen, realistisch ist eher der Dezember 2021.

