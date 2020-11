Renitenter Standbetreiber auf Saalfelder Markt wird von Polizei mitgenommen

Einen Standbetreiber hat die Polizei in Saalfeld in Gewahrsam genommen (Symbolfoto).

Saalfeld. Ohne Gewerbeanmeldung wollte ein Mann in Saalfeld auf dem Markt seine Waren verkaufen. Weil er wenig kooperativ war, nahm die Polizei ihn in Gewahrsam.

Bei Kontrollen am Markttag in Saalfeld hat das Ordnungsamt am Dienstag Standbetreiber kontrolliert. Wie die Polizei mitteilt, wurde auch ein 67-jähriger Standbetreiber kontrolliert, der weder eine Gewerbeanmeldung, noch eine Erlaubnis zum Betreiben seines Standes vorweisen konnte.

Da der Mann das Angebot des Ordnungsamtes zur nachträglichen Entrichtung der Gebühren nicht annahm, dem daraufhin erteilten Platzverweis nicht nachkam und weiterhin ein sehr renitentes Verhalten zeigte, nahm die Polizei ihn in Gewahrsam.

