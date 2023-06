Rentnerpaar kracht mit Pkw in die Mauer des Freibades Bad Blankenburg

So stellte sich am Dienstag die Unfallstelle dar, nachdem ein Pkw ungebremst in die Mauer des Freibades Bad Blankenburg gekracht war.

Bad Blankenburg Ungewöhnlicher Unfall sorgt in der Siedlung für Aufsehen und den Einsatz der Rettungskräfte - das sagt die Polizei zur Ursache

Ein lauter Knall ließ am Dienstag um 15.18 Uhr die Anwohner in der Siedlung Bad Blankenburg aufhorchen. Ein Pkw Skoda kreuzte am Dittersdorfer Weg die Gegenfahrbahn, fuhr über den zum Glück freien Fußweg und krachte ungebremst in die Mauer des Freibades, wo das Auto mit ausgelösten Airbags zum Stehen kam.

Die Polizei in Saalfeld schilderte den Unfallhergang am Mittwoch wie folgt: "Als die Fahrerin in Richtung des REWE abbiegen wollte, verkrampfte sich vermutlich der rechte Fuß der 84-Jährigen, sodass das Gaspedal weiter betätigt wurde. In der Folge fuhr die Frau durch eine Hecke, einen Zaun, über eine Wiese und schlussendlich durch eine Betonmauer".

Polizei beziffert Sachschaden auf etwa 15.000 Euro

Das Rentnerpaar aus Bad Blankenburg kam zum Glück mit dem Schrecken davon. Sowohl die 84-Jährige als auch ihr 85-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Blankenburg stellte den Brandschutz sicher, nahm auslaufende Betriebsmittel auf und unterstützte die Bergungsmaßnahmen. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von circa 15.000 Euro.