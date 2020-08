Reservierungen kommunaler Räume in Katzhütte künftig online

„Das ist noch keine konkrete Beschlussvorlage.“ In weiser Voraussicht hatte Bürgermeister Wilfried Machold das Thema privatrechtlicher Entgelte im Ort nur zur Diskussion gestellt, denn es ergab sich zur Gemeinderatssitzung noch einiger Klärungsbedarf. Die Gemeinde hat sich vorgenommen, ihr knapp zehn Jahre altes Regelwerk neu zu überarbeiten, das festlegt, was an kommunalem Eigentum der Bürgerschaft leihweise zu welchen Konditionen zur Verfügung stehen soll.