Respekt für diese Frühaufsteherin

Guido Berg über eine Saalfelderin, die ihre Firma gründete – mitten in der Pandemie.

Zwei Dinge haben mich einst in den Journalismus geführt: Ich habe als Reporter relativ wenig mit Mathematik zu tun und ich muss nicht früh aufstehen – es sei denn, morgens brennt das Rathaus, was aber zum Glück selten vorkommt. Insofern bin ich von der Saalfelderin Arlett Dreßler stark beeindruckt. Sie muss rechnen können als Gründerin einer eigenen Firma. Und sie muss früh aufstehen, sogar verdammt früh, 3.30 Uhr.

Der Preis, seine eigene Chefin sein zu wollen, ist bisweilen verdammt hoch. Arlett Dreßler nimmt ihn auch auf sich, weil sie als Frau und alleinerziehende Mutter diskriminiert wurde. „Was machen Sie, wenn Ihr Kind krank ist?“ Diese Frage wurde ihr von Firmen-Bossen gestellt und ich finde, es sollte darauf nur eine Antwort geben: „Ich lasse mich krank schreiben und sorge dafür, dass mein Kind schnell wieder gesund wird!“

Was sonst, bitte!? Ich höre überall, dass die Kinder vor gehen, dass sie das Wichtigste sind etc. blabla. Wenn es aber darauf ankommt, sieht die Wirklichkeit oft anders aus. Das zeigt uns die Lebensgeschichte von Arlett Dreßler. Gegen den depressiven Trend der ohne Frage schwierigen Corona-Zeit gründete sie ihre eigene Firma und ist bei mehreren Unternehmen in Saalfeld jetzt der rettende Engel der Frühstückspause. Vor dieser Leistung habe ich großen Respekt.

Trotz Corona: Saalfelderin gründet Existenz mit „Lunch-Box“