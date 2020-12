Rettung kurz vor Toresschluss für Museum Reitzengeschwenda

Von Jens Voigt

Reitzengeschwenda. Zwei Tische samt Stühlen, Kaffeeautomat, Mikrowelle und Bockwurst-Erhitzer – immerhin, der Anfang ist gemacht. Für einen Imbiss, einen Treffpunkt, einen Ort zum Begegnen. Und damit für einen weiteren Versuch, dem bisherigen Volkskundemuseum in Reitzengeschwenda eine haltbare Zukunft zu eröffnen.

Bürgermeister Henry Drogatz (SPD) und Hermann Hirschfeld, Ex-LPG-Chef und Museumsgründer, schauen sich schon mal die gastronomischen Gerätschaften an, die von einer Nachbargemeinde gespendet wurden. „Jetzt eine heiße Wurst, das würde mir gefallen“, sagt Hirschfeld, der im unbeheizten Vorraum Platz genommen hat. „Und noch mehr, wenn ich sie Dir servieren würde, nicht wahr?“, gibt Drogatz zurück.

Hirschfeld und der Bürgermeister waren in den letzten Jahren, gelinde formuliert, nur sehr selten einer Meinung. Dass sie nun miteinander witzeln, zeigt auch, wie arg es bestellt war um das Museum, das 1983 auf Basis älterer privater Sammlungen und auf Betreiben der örtlichen Kulturbund-Gruppe eröffnet worden war.

Es stand auf der Kippe

Die Staatskanzlei als Thüringens De-facto-Kulturministerium hatte vor einigen Monaten angekündigt, die jährliche Förderung von 21.500 Euro für das Museum, mit der im Wesentlichen dessen Teilzeit-Leiter Markus Gottschald bezahlt wird, in diesem Jahr auslaufen zu lassen, wenn Gemeinde beziehungsweise Förderverein kein solides und mehr Wirtschaftlichkeit versprechendes Konzept nach den Kriterien des internationalen Museumsstandards ICOM vorlegen. „Es stand wirklich auf der Kippe“, formuliert es Drogatz drastisch.

Zumal es ja schon der zweite Anlauf zur Stabilisierung war. 2019 hatte der damalige Förderverein schon einmal versprochen, das Haus auf fachlich solidere Füße zu stellen, das Inventar ordentlich zu erfassen und moderner zu präsentieren. Was letztlich daran scheiterte, dass die Arbeit an Gottschald und einigen wenigen Mitstreitern um Vereinschef Simon Egger allein hängenblieb, bis dieser endgültig hinwarf und sich sogar mitten im Umbau der alten Reitzengeschwendaer Schule zu seinem Alterssitz wieder in seine Schweizer Heimat zurückzog.

Finanziell unterstützt von Landratsamt und Naturparkverwaltung, fand die Gemeinde schließlich im Jenaer Volkskunde-Wissenschaftler Wolfgang Vogel den passenden Partner, der ein Konzept für das Museum entwickelte, das vor wenigen Tagen sowohl die Zustimmung der Staatskanzlei wie auch die Billigung durch den Gemeinderat gefunden hat.

Ein Drittel der Exponate als verzichtbar eingestuft

Wer vermutet oder sich gar gesorgt hatte, mit dem neuen Konzept stünde das Museum vor einem radikalen Umbau, kann beruhigt sein: Vogel attestiert eine Zukunftsfähigkeit bei – zunächst – eher behutsamen Veränderungen. Denn grundsätzlich überwiegen für den Volkskundler die Potenziale und positiven Ausgangsbedingungen.

So berge das Museum „mehrere Wunderkammern mit einer Vielzahl an Themen und Objekten, die das Herz eines Volkskundlers höher schlagen lassen“, schreibt Vogel. Zwar wirke manches beliebig, „wenn etwa 15 fast gleiche Eisenbügeleisen unmotiviert und ohne Kontext auf dem Kachelofen in der Bohlenstube liegen“. Doch zeuge vieles andere eben auch von der Bedeutung der Region und der Lebensweise der Menschen, wie die Bohlenstube oder der Gewölbekeller des Haupthauses sowie das zum Museum gehörende Sägewerk.

Baulich sei die Einrichtung überwiegend gut aufgestellt; lediglich die weitgehend unbeheizbaren Seitenkammern im Haupthaus sowie die zugige Scheune seien im jetzigen Zustand der Erhaltung der Exponate nicht förderlich.

Zudem fehle es an Räumlichkeiten für ein Depot nach heutigen musealen Ansprüchen – was wiederum dazu führt, dass fast alle Bestände quasi in Dauerpräsentation auch ausgebreitet werden, was ihrer Erhaltung nicht gerade dienlich ist.

Sammlung sei ein Schatz

Die geschätzt etwa 30.000 bis 40.000 Stücke umfassende Sammlung des Museums sei „ein Schatz, den es zu bewahren, neu zu ordnen und stellenweise auch zu entschlacken gilt“, findet Vogel, der rund ein Drittel der gesammelten Stücke als mehr oder weniger verzichtbar einstuft, namentlich solche, die eigentlich nur ins Museum kamen, um sie vor der Entsorgung zu retten.

Der Volkskundler empfiehlt Regionalität als künftige Ausrichtung und „Regionalmuseum“ als neuen Namen; die Einrichtung, die bislang nach wissenschaftlichen Maßstäben überwiegend eine auf Vergangenheit blickende Heimatstube gewesen sei, solle also mehr Reitzengeschwenda selbst und die Stauseeregion mit ihrer Natur, ihren Bauwerken, ihren Menschen und ihrer früheren wie heutigen Lebensweise in den Blick nehmen.

Ein neues Logo soll die künftigen drei Schwerpunkte Technik, Natur und Geschichte betonen. Das alte Sägewerk als technisches Denkmal soll wieder betriebsfähig werden, um die Holzverarbeitung als Tradition auch wieder in Veranstaltungen und Aktionen sichtbar zu machen.

Der Schwerpunkt Natur, konzentriert im Dachgeschoss des Museums, soll auch durch gemeinsame Aktivitäten mit der Leutenberger Safe Nature Group lebendig werden, zu deren Mitgründern Museumsleiter Gottschald gehört; „Geschichte“ als Orts-, Regional- und Kulturhistorie findet sich im Haupthaus, das als fränkisches Wohnstallhaus aus dem 17. Jahrhundert „keine bessere Präsentationsfläche“ sein könnte.

Ein Ort der Begegnung

Ein „Museum für alle, die sich für die Region, den Naturschutz, Alltagsgeschichte oder Technik interessieren“ soll entstehen und ein Ort der Begegnung werden. „Hierfür planen wir ein kleines gastronomisches Angebot, das für Touristen einerseits, aber auch für die Bewohner des Ortes als Einladung gedacht ist. Es ist uns ein Anliegen, dass das Haus wieder von Bedeutung für die Menschen aus Reitzengeschwenda wird, zumal hier auch die Initiative zur Gründung entstanden ist“, betont auch Bürgermeister Drogatz.

Bestände durchsehen, inventarisieren und auch „entschlacken“, Informationen zeitgemäß gestalten und neue Werbemittel entwickeln, am Sägewerk bauen, die permanent anfallenden Reparaturen am Haus – schon das wird wohl eine Mammutaufgabe für die Gemeinde und die Unterstützer des Museums.

„Jetzt haben wir erst einmal ein Ziel und mit der weiteren Förderung durch das Land halbwegs sicheren Boden unter den Füßen“, findet Drogatz. Und mit Hermann Hirschfeld ist zumindest ein unverzichtbarer Freund des Museums wieder im Team.