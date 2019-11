Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rettungswagen rollt nun nach Dolyna

Landrat Marko Wolfram (SPD) hat gemeinsam mit Rettungsdienstleiter Philipp Turtenwald vom Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes Anfang der Woche einen Krankenwagen an eine kleine Delegation des ukrainischen Partnerlandkreises Dolyna übergeben. „Beim Besuch in Dolyna im letzten Jahr haben wir uns auch ein Krankenhaus angesehen und wissen um den Handlungsbedarf. Schon der Transport von Verletzten ist ein großes Problem – und eines, bei dem wir zügig helfen können“, so Wolfram zum Hintergrund der Übergabe.

Mit dem Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt des DRK hat der Landkreis einen Partner für das Projekt gefunden. Der Vorstandsvorsitzende Matthias Schmidt hat für die Unterstützung Dolynas einen nicht mehr benötigten Rettungswagen zugesagt, der als Geschenk an die Hilfsorganisation „Step Into Life“ übergeben wurde. Philipp Turtenwald, Rettungsdienstleiter beim DRK, hat die Übergabe fachlich betreut und der Vertreterin von „Step Into Life“, Liliana Jakimiv, die Funktionen des Fahrzeugs erklärt. Sie überführt das Fahrzeug anschließend in das Krankenhaus nach Dolyna, wo es schon bald den Patienten zur Verfügung stehen wird. „Ich danke dem DRK für die tolle Unterstützung. Das ist nicht nur ein schönes Symbol der Zusammenarbeit der beiden Landkreise, sondern auch eine dringend benötigte Hilfe, die ganz konkret bei den Menschen in der Ukraine ankommt“, freute sich Wolfram.