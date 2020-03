Für das künftige „Hospiz am Saalebogen“ in Saalfeld wurde am Montag Richtfest gefeiert. Zimmerei-Meister Udo Weltrich (li.) sprach den Richtspruch. Ferner im Bild: Wobag-Chefin Cordula Wiegand und Hospiz-Initiator Matthias Lander.

Richtfest für stationäres Hospiz in Saalfeld gefeiert

Für das künftige „Hospiz am Saalebogen“ in der Saalfelder Kleiststraße wurde am Montag Richtfest gefeiert. Der Bau der Einrichtung für Sterbebegleitung verlaufe zügig und liege im Kostenrahmen, erklärte die Geschäftsführerin der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Saalfeld/Saale mbH (Wobag), Cordula Wiegand. Seit dem Baubeginn im September vergangenen Jahres habe es keinen Tag Bauverzögerung gegeben, freute sich die Wobag-Chefin. „Das ist eine mustergültige Baustelle“, sagte Cordula Wiegand weiter, „und das ist nicht selbstverständlich in der heutigen Zeit“.

Saalfelder Hospiz in der ersten Jahreshälfte 2021 fertig Das stationäre Hospiz-Ensemble aus einem Alt- und einem Neubau wird durch die Wobag als Bauherrin errichtet. Auf etwa 1800 Quadratmetern entstehen insgesamt zehn Betreuungszimmer und ein Gästezimmer. Als Fertigstellungstermin nannte die Cordula Wiegand die erste Jahreshälfte 2021. Der künftige Mieter und Betreiber des Hospiz ist die Saalebogen Hospiz gGmbH. Der Hauptprotagonist des Hospiz-Projektes, der Saalfelder Matthias Lander, hofft, bei einem weiteren guten Voranschreiten der Bauarbeiten, das Hospiz „im nächsten Jahr um diese Zeit“ eröffnen zu können. Lander zufolge werde der Hospiz-Betrieb zu 95 Prozent von den Krankenkassen finanziert. Die restlichen fünf Prozent müssten durch Spenden aufgebracht werden. Momentan habe der Hospiz-Verein bereits über 350.000 Euro eingeworben. Landers Ziel ist es, bis zum nächsten Jahr noch einmal diese Summe an Spenden zu bekommen. Finanziert werden müsse die Einrichtung der Zimmer, auch strebe er an, die Betriebskosten für die ersten vier Monate zum Zeitpunkt der Eröffnung auf dem Spendenkonto zu haben. Die Spendenbereitschaft für das Hospiz ist groß Sehr zufrieden äußerte sich Lander hinsichtlich der Spenden-Bereitschaft. Noch während der Richtfest-Feier konnte er einen Spendencheck über 30.000 Euro von der Leiterin der Sparda-Bank-Filiale in Saalfeld, Beate Holzhey, in Empfang nehmen. Diese versicherte, es werde ein langfristiges Engagement der Sparda-Bank für das Hospiz geben. Lander freute sich auch über gespendete Werbefläche zugunsten des Hospiz auf einem Bus der Firma KomBus, aber auch über zahlreiche Einzelspenden. Den Richtspruch beim Richtfest für das Hospiz-Gebäude übernahm Zimmerei-Meister Udo Weltrich. Das Hospiz werde „eine Heimat für die Schwachen und Kranken, sie werden es uns danken“, reimte der Zimmermann. Die Bauherrin Cordula Wiegand lobte die beim Bau beteiligten Firmen sehr: „Viele Handwerksbetrieb wollen hier arbeiten und für die Stadt etwas Gutes tun.“ Das mache sie auch sehr optimistisch hinsichtlich der laufenden Ausschreibungen für den Trockenbau und die Haustechnik. Unterschiedliche Positionen zum Bundesverfassungsgerichtsurteil Zum Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zugunsten des Rechts auf selbstbestimmtes Sterben gab es beim Hospiz-Richtfest unterschiedliche Stimmen. Eirik Otto, CDU-Fraktionschef im Saalfelder Stadtrat, findet das Urteil richtig. Es stärke die Entscheidungsfreiheit der Menschen. Jeder könne nun selbst entscheiden, ob er selbstbestimmt Sterben oder seine letzte Lebenszeit in einem Hospiz verbringen will. Matthias Lander lehnt das Urteil ab. Er befürchtet, alte Menschen könnten sich überflüssig fühlen und unter Druck geraten. „Die Solidargemeinschaft bekommt einen Knick“, sagte Lander. Eine gute Palliativ-Arbeit erübrige den Suizid-Wunsch in den meisten Fällen. „Der Hospiz-Gedanke ist ein ganz anderer“, betonte Lander.