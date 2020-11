Riesiges Glück für drei Autoinsassen nach Irrfahrt - Kradfahrer nach gewagtem Überholmanöver verletzt

Überschlagen und in Bach gestoppt: Riesiges Glück für drei Insassen

Samstagabend fuhr eine 18-Jährige mit einem VW von Beutelsdorf in Richtung Zeutsch. Dabei kam sie aus ungeklärter Ursache nach einer Linkskurve ins Schleudern und von der Fahrbahn ab. Sie fuhr einen Abhang von ca. 8 Metern hinab, überschlug sich dabei und kam in einem Bachbett zum Stehen. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht und ihre zwei Mitinsassen gar nicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Fahrzeug mit (Zahn-)Paste beschmiert

Da am Wochenende offensichtlich einem 77-jährigen Anwohner der Saalfelder Lendenstreichstraße die Parksituation eines Transporters missfiel, schmierte er an den Türgriff Zahnpasta. Diese konnte rückstandslos wieder entfernt werden, so dass offensichtlich kein Sachschaden entstand.

Kradfahrer verletzt sich bei gewagtem Überholmanöver

Sonntagabend fuhr eine 48-Jährige mit ihrem Hyundai auf dem Saalfelder Rainweg. Zur gleichen Zeit wollte der 42-jährige Fahrer eine Kleinkraftrades zwei PKW`s überholen und übersah offensichtlich dabei den Hyundai, der gerade abbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Fahrer des Kraftrades und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

