Röblitzer Juniorgärtner lassen Platz für Natur

Röblitz. Mädchen und Jungen bringen mehr Leben in einen Garten und tragen so ein Stück zur Gesundung der Natur bei. Ein Dankeschön dafür gab es jetzt vom Nabu.

Gleich zum Ferienstart gab es bei den sechs Röblitzer Juniorgärtnern Sophia, Julian, Niklas, Mia, Lars und Max etwas zu feiern. Sie erhielten überraschend Besuch vom Nabu-Kreisverbandsvorsitzenden Rainer Hämmerling. Was war der Anlass? Ganz einfach – sie sind alle Gewinner. In der diesjährigen Wettbewerbssparte „Schüler experimentieren“ des Bundeslandes Thüringen nahmen sie mit ihrem Projekt „Unser Garten im Wandel der Zeit – Von Monokultur zum naturnahen Garten“ erfolgreich teil. „Als wir im Februar 2020 von unserer Oma den Garten übernommen haben, durften wir ab diesem Augenblick unseren Ideen freien Lauf lassen“, so Niklas Urbantke. Voller Elan säten sie Radieschen, Möhren, Erbsen sowie Rapunzel und mussten leider schnell feststellen, dass bis auf die Erbsen nichts wachsen wollte. Vor ihnen lag eine große, freie Anbaufläche und sie begannen umzudenken.

Die Kinder beobachteten das Ökosystem Garten sehr genau und erkannten Zusammenhänge. Sie wollten wieder mehr Leben in den Garten bringen und ein Stück zur Gesundung der Natur beitragen und gleichzeitig die Früchte der Arbeit wie Obst, Gemüse und Kräuter genießen. Die Kinder interessierte auch sehr die Vielfalt der Tier- und Pflanzenwelt.

Die Anbauflächen wurden schließlich verändert. Sie stellten fest, wie die Artenvielfalt innerhalb von zweieinhalb Jahren erheblich zunahm und wie sich das Bild von einem „ordentlichen“ Garten zu einem „naturnahen“ Garten mit „wilden Ecken“ entwickelte. Die Kinder nahmen wahr, dass Pflanzen und Tiere stetige Wasser- und Nahrungsquellen sowie Unterschlupf und Behausungen brauchen und ihr Garten zu einem funktionierenden Ökosystem geworden ist.

Der Nabu-Kreisverband sagte Danke für das beispielgebende Engagement und überreichte einen jungen Faulbaum. Auch ein kleines Gartenfest richtete er aus.