Röhrenweg in Rudolstadt vor der Freigabe

Weitestgehend abgeschlossen sind die Bauarbeiten am Röhrenweg in Rudolstadt. Die technische Abnahme ist bereits erfolgt. Aufgrund von Lieferproblemen konnte die Zaunanlage noch nicht installiert werden, so dass die Verkehrsfreigabe noch nicht stattgefunden hat. Dies soll aber voraussichtlich in der nächsten Woche passieren, so die Information aus dem Rathaus. Die Kosten für die Herstellung des Weges belaufen sich auf 175.000 Euro. Gesperrt war der Weg seit dem Jahr 2016.