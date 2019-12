Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rohrbach vor dem Jubiläum: Entwurf fürs Festprogramm steht

Wer sich für das letzte Juni-Wochenende 2020 schon etwas vorgenommen hat, sollte seine Pläne noch einmal überdenken. Denn so jung wie dann kommen die Rohrbacher und ihre Gäste nicht wieder zusammen: Vom 26. bis 28. Juni und damit auf ein Wochenende konzentrieren die Organisatoren die Jubiläumsfeierlichkeiten zum 650. Geburtstag. Im Festkomitee arbeiten außer der koordinierenden Gemeinde auch die Vertreter von Heimatverein, Frauenverein, Kirmesverein und Feuerwehrverein zusammen, um unvergessliche Tage auf die Beine zu stellen. Dabei haben sie einen großen Teil der Organisation in die Hände von Ute Hofmann gelegt. Das trifft sich aus zweierlei Gründen gut, denn die Inhaberin der gleichnamigen Ferienagentur hat nicht nur ein gerüttelt Maß Erfahrung im letzten Vierteljahrhundert ansammeln können, sie feiert dieses kleine Jubiläum zeitgleich mit dem großen im Dorf. “Das war zwar eigentlich jetzt zum Jahresende, doch wer mag schon Ferien im November?”, schmunzelt die Inhaberin. Und ist in ihrem Element, als sie den aktuellen Stand der Festvorbereitungen schildert. Zuhörer dabei ist auch Andreas Wolf vom Ressort Strategie und Kommunikation der IHK Ostthüringen, er hat sich angesagt, um der Agentur die Ehrenurkunde der Kammer zum Jubiläum zu überreichen.

Vorverkauf als Idee für ein Weihnachtsgeschenk

Warum man sich heute schon für das Jubiläum interessieren soll? “Das kann ich verraten”, sagt Ute Hofmann und verweist auf einen der Höhepunkte des Wochenendes, die Hubschrauberrundflüge über Rohrbach, das Sorbitztal und die Talsperrengegend. “Hier haben wir den Vorverkauf mit Ticketrabatt gestartet und und der Anbieter würde je nach dessen Verlauf nicht nur Samstag, sondern auch Sonntag abheben.

Doch nicht nur Überblicke, sondern auch Einblick gibt es Ende Juni. So wird der Film “Rohrbach im Wandel der Zeiten” Premiere haben, öffnen die Rohrbacher erstmals ihre Höfe und zeigen Interessantes von Einst und Jetzt, wird Holz-Flori ein Gastspiel geben, verwandelt sich Rohrbach in einen großen Zunft- und Kreativmarkt, gibt es allerlei moderne und antike Technik zu bestaunen, zeigt die Ferienagentur die ganze Vielfalt ihrer Angebote und gibt es außer viel Gelegenheit zu Party und Tanz am Sonntag auch den Floh- und Bauernmarkt am Festzelt, an dem auch Klöße und Rouladen auf dem Gourmet-Tatra-Truck serviert werden. Und wen auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken die Ideen im Stich lassen, der kann einfach in der Ferienagentur einen Wertgutschein für das Jubiläum laufen und damit bescheren.