Rohrbacher sorgen sich um die Sauberkeit im Ort

Rohrbachs bunteste Ecke ist in der Ortsmitte, wo sich zwei ehemalige Hotels schräg gegenüber liegen. Das "Zum Auerhahn" (links) wird derzeit als Pension angeboten, das "Sorbitzgrund" (in blau) als Gruppenferienhaus. Das Parken an der Ortsstraße beschäftigte am Montag auch den Gemeinderat.