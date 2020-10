Katzhütte. In Katzhütte wollte ein Rollerfahrer vor einer Verkehrskontrolle flüchten und touchierte dabei einen Streifenwagen.

Rollerfahrer will bei Verkehrskontrolle in Katzhütte flüchten

Am Montag beschädigt ein Roller-Fahrer in Katzhütte bei der Flucht vor Polizeibeamten ein Streifenfahrzeug. Wie die Polizei am Dienstag informierte, sollte der Mann bei einer Verkehrskontrolle untersucht werden, wollte aber davonfahren.

Nachdem er mit einem der Polizeiwagen kollidierte, kippte der Mann mit seinem Roller um und floh zu Fuß. Die Polizisten konnten ihn aber kurze Zeit später einholen.

Als Grund seiner Flucht stellte sich sein schwarz übermaltes Versicherungskennzeichen am Roller heraus. Laut Polizei sollte so die Gültigkeit vorgetäuscht werden.

Gegen den Mann wurden die entsprechenden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

