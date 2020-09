„Rolschter Vergnügen“ aus Cumbach

Rainer Wernicke bestimmt mit einer Läuterspindel die Stammwürze eines neu angesetzten Bieres. Im Moment dient die Kirche des früheren Gasthauses Mariental in Rudolstadt-Cumbach als Braumanufaktur für das "Rolschter Vergnügen". Am Dienstag wurde hier ein "Cumbacher Pale Ale" gebraut - nach einem Westküstenrezept, allerdings mit Aromahopfen aus eigenem Anbau.

Virtuell stand das Rolschter Brauhaus schon im früheren Ankerwerk oder auch auf dem Gelände des Güterbahnhofs. Im „Brauhaus-Kurier“ zum letztjährigen Vogelschießen kündigt Festwirt Rainer Wernicke ein „Zurück zu den Wurzeln“ an, eine Schaubrauerei im Saal des früheren Gasthauses „Mariental“, Adresse: Am Brauhaus 1, Rudolstadt-Cumbach. Dort steht der 57-Jährige an diesem Dienstag tatsächlich mit Lederschürze am Sudkessel, um das erste „Cumbacher Pale Ale“ anzusetzen. Allerdings ist alles eine Nummer kleiner. Corona sei Dank.