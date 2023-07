Rosen, Longboards und Musik: Viel los im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Saalfeld-Rudolstadt. Die Top-Fünf-Tipps für Veranstaltungen am Wochenende in Saalfeld-Rudolstadt.

Die erste Ferienwoche geht zu Ende. In Saalfeld steuert das Volksfest am Weidig auf das Finale zu. Das Rudolstädter Theater beendet mit dem Klangzauber unterm Sternenzelt am Sonntag um 20 Uhr auf der Heidecksburg die Spielzeit. Vorher gibt es am Sonnabend ab 19.30 Uhr am Hohen Schwarm in Saalfeld noch einmal den Soundtrack des Sommers und um 20 Uhr auf der Heidecksburg die Komödie „Das Geheimnis der drei Tenöre“ zu erleben. Aber es ist noch viel mehr los. Hier unsere Top-Fünf-Tipps für dieses Wochenende.

Rosenfest in Dorndorf

Nach fünf Jahren Pause feiert Dorndorf, ein Ortsteil der Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel, am Sonnabend wieder das Rosenfest. Die Feierlichkeiten werden nach altem Brauch mit einer festlichen Zeremonie um 14 Uhr in der Kirche eröffnet, wo die Rosenbraut gekrönt wird, indem ihr der Gemeindepfarrer Michael Thiel nach einer Ansprache an die Jugend den Rosenkranz aufsetzt. Nach einem Festumzug durch das Dorf wird auf dem Dorfplatz ein fröhliches Fest gefeiert, umrahmt von einem bunten Programm mit den Dorndorfer Konsum Musikanten DKM, dem Heilinger Männerchor und der Kindertanzgruppe des Engerdaer Karnevalclubs. Einen Höhepunkt des Nachmittages bildet das Programm der Sängerin und Moderatorin Sylvia Darko. Für die Kinderbelustigung mit Spielen und Basteln wird ebenso gesorgt wie für die Verpflegung mit regionalen Speisen und Getränken, Kaffee und anderen Leckereien. Gleichzeitig findet auf der Kegelbahn das Preiskegeln statt. Der Sieger wird gemeinsam mit der Rosenbraut das abendliche gemütliche Beisammensein mit einem Tanz eröffnen, wo dann nach flotten Diskoklängen bis in die Nacht hinein gefeiert werden kann.

Teichfest in Lichtenhain bei Gräfenthal

In Lichtenhain bei Gräfenthal findet am Wochenende das alljährliche Teichfest statt, in diesem Jahr mit einer absoluten Besonderheit. Das kleine Lichtenhain ist Austragungsort der Deutschen Meisterschaft im Longboard-Downhill und bietet über 80 Startern aus ganz Deutschland und Europa Kost und Logis. Highlight ist dann die Deutsche Meisterschaft am Samstagnachmittag von 14 bis 17 Uhr. Hier fahren immer vier Starter und Starterinnen im direkten Duell gleichzeitig, nur die ersten beiden kommen jeweils eine Runde weiter. Ein Bus bringt Zuschauer in die „Fankurve“, von dort aus kann das Spektakel bei Grillgut und Kaltgetränken verfolgt werden. Am Abend findet dann auf dem Teichfest die Siegerehrung statt. Die Band Glüxxritter aus Meiningen spielt ab 20 Uhr Tanz- und Partymusik für alle Gäste.

Neil-Young-Songs in Saalfeld

Der Thüringer Musiker Andreas Schirneck, einst Weggefährte von Ostrocker Klaus Renft, präsentiert am Samstag in Saalfeld sein Programm „Acoustic Young - Neil Young Songs unplugged“, mit dem er seit über zwanzig Jahren durch Deutschland tourt. Er lädt die Zuhörer zu einer akustischen Reise durch das über fünf Jahrzehnte umfassende Schaffen des Altmeisters ein. Dabei fehlen Klassiker wie „Old man“ oder „Alabama“ ebenso wenig wie aktuelle Songs der letzten Alben. Die Veranstaltung findet statt im Verdi-Bildungszentrum, Auf den Rödern 94 in Saalfeld, bei schönem Wetter als Open Air im Garten. Beginn: 19 Uhr.

Swing an den Bauernhäusern

Die Musiker um den Kontrabassisten der Thüringer Symphoniker Alberto Travagli Thomas Uhlmann (Saxophon), Jerry Jose Kuhn (Klavier) und Dimitrij Nedele (Schlagzeug), treten in die Fußstapfen der Jazz-Titanen John Coltrane, Ornette Coleman, Duke Ellington, Charles Mingus und Miles Davis und interpretieren das Repertoire auf ihre eigene frische und moderne Weise.

Die vier Musiker freuen sich, am Sonntag dem Rudolstädter Publikum in der prachtvollen Kulisse der Bauernhäuser ihr persönliches Konzept von Improvisation und Zusammenspiel zu präsentieren. Es wird Swing in allen möglichen Facetten zu hören sein. „Jazz ist die Musik aller, unabhängig von Alter oder sozialer Schicht; er ist Freiheit, Integration und Akzeptanz“, heißt es in der Ankündigung. Beginn ist um 15 Uhr.

Kunst und Glaube in Saalfeld

Am Sonntag findet um 17 Uhr in der Schlosskapelle Saalfeld eine weitere Veranstaltung statt im Rahmen der Reihe „Das Bildprogramm der Saalfelder Schloßkapelle“. Pfarrer Christian Sparsbrod beschreibt in erklärenden und meditativen Gedanken die Allegorischen Engelsfiguren und an der Orgel spielt Klaus-Peter Marquardt.