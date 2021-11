Rottenbacher Bahnhofladen hat sich gut etabliert

Rottenbach. Ohne den Laden gäbe es kein Lebensmittelgeschäft mehr im Ort.

Silvana Fölkel, Mitarbeiterin des Hofladens in Rottenbach, hat einen Präsentkorb mit ausgewählten regionalen Produkten zusammengestellt. Im Bahnhofsgebäude kann der Kunde neben Waren des täglichen Bedarfs auch viele Erzeugnisse aus der Region erwerben. Das Geschäft an dem Verkehrsverknüpfungspunkt im Rinnetal hat sich in den gut zwei Jahren seit der Eröffnung etabliert, war vor Ort zu erfahren. Eine eigens dafür gegründete Genossenschaft versorgt damit am „Tor zum Schwarzatal“ Reisende und Bewohner gleichermaßen, denn ohne den Bahnhofladen gäbe es kein Lebensmittelgeschäft mehr im Ort.