Rottenbacher Fortschritte auf dem Weg zum Begegnungsbahnhof

Verloren, vergessen, verfallen oder ausersehen, ausgewertet und angestrahlt – die Bandbreite der Schicksale von Bahnhofsgebäuden entlang der Schwarzatalbahn ist vielfältig, doch unter jenen, die öffentlich zugänglich sind, ist der Rottenbacher unbestritten ein Glanzpunkt. Längst ist der Chor der Kritiker verstummt, die öffentlicher Geld in dem Projekt effektarm vergraben sahen.

Nach dem Glanz der Eröffnung am 5. Juli und den ersten Höhepunkten, wie der Oldtimerausfahrt im August zum Demokratiefest im Schwarzburg, hatte der Bahnhof auch abseits des Scheinwerferlichts die Nagelprobe zu bestehen, wie tragfähig seine Konzeption ist. Eine eigens zu diesem Zweck gegründete Genossenschaft wollte einen Bahn-Hof-Laden als bürgerschaftliches Gegenkonstruktion zu nicht mehr vorhandenen Einkaufsmöglichkeiten im Dorf und zugleich einem Ort der Begegnung. Von Touristen, die hier von Erfurt oder Saalfeld kommend mit der Schwarzatalbahn ins gleichnamige Tal aufbrechen, von Schülern und Pendlern, die von hier Bus und Bahn wechseln und den Einwohnern, denen die Nähe des Ladens der eine oder andere Cent Aufpreis wert ist. Und der wachsenden Schar derer, die regionale Produkte zu schätzen wissen. „Dies war die erste unerwartete Einsicht”, verrät Peter Möller, einst früherer Bergbahn-Chef und nun in der Genossenschaft im Unruhestand. „Regionale und wenn möglich lokale Produkte in ausreichender Liefer-Menge zu organisieren, ist schwieriger als zunächst angenommen, doch wir bleiben dran und haben derweil auch nicht gegen gute Qualität von den Fahnerschen Höhen bei Erfurt oder auch aus Franken.” Neuen Schwung in den Handel will seit Wochenbeginn auch Leiterin Katja Nehring bringen, die auf die Starterfahrung von Andreas Marks zählen kann.

Warten auf die Technik im mobilen Bürgerbüro

Längst überfällig ist auch ein weiterer Anlaufpunkt. Das mobile Bürgerbüro ist zwar seit dem Sommer einzugsfertig, doch bisher mangelte es an der Technik. Nur mit ihr kann die Stadt ein Versprechen einlösen, dass sie abgab, als vor zwei Jahren die Verwaltungsaußenstellen in der früheren Gemeindeverwaltung den Erweiterungsplänen des Kindergartens Senfkorn weichen musste: Im Bahnhof wird die Möglichkeit geboten, Verwaltungsgeschäfte zu erledigen, ohne bis zum Königseer Rathaus fahren zu müssen. „Es lag am erst im Sommer bestätigten Haushalt der Stadt, aber nicht nur”, erklärt Bürgermeister Marco Waschkowski, der sich erinnern kann, dass das Thema eine mobilen Bürgerbüro schon vor einem Jahrzehnt den Stadtrat beschäftigte. Nun, wo es an der Zeit war, den in Rede stehenden Koffer mit der entsprechenden Technik konkret zu bestellen, gestand der Anbieter, dass es dies so nicht mehr gebe. Also habe man Alternativen überlegen müssen und diese auch gefunden, sagt das Stadtoberhaupt.

Offenes Bücherregal und andere Offerten

Der Hintergrund: Der Raum, in dem das Bürgerbüro ab dem 4. Dezember immer mittwochs am Nachmittag geöffnet sein wird, soll an den restlichen 13 ungenutzten Tageshälften für andere Zwecke, etwa die Sprechstunde des Ortsteilbürgermeisters, bereitstehen. Wer immer regelmäßig einen Beratungsraum braucht, kann sich deswegen gern an die Stadtverwaltung wenden. Auch mit dem Zeitraum am Mittwoch will die Stadt Erfahrungen sammeln. „Wir denken anfangs an drei Stunden, deren Ende so liegen soll, dass auch ein Berufstätiger es noch schaffen kann”, sagt der Bürgermeister.

Wer gut zuhört, ist Peter Möller. Die Genossenschafter haben nämlich herausgefunden, dass Sonderangebote eine gute Werbewirkung haben. Warum also nicht ein Spezialangebot für den Mittwochnachmittag ersinnen? Aber auch ohne diese Effekte spricht sich der Bahnhof längst herum und ist nicht mehr nur Startpunkt eine Ausflugs sondern gern auch einmal Ziel, wie etwa für den Fremdenverkehrsverein Lichtenhain.

Und nicht nur Leib und Magen kommen neuerdings im Bahnhof auf ihre Kosten, auch geistige Genüsse gibt es – und zwar gratis: Barbara Blechschmidt, einst unter Rottenbachs Bürgermeister Volker Stein Gemeindebibliothekarin in Teilzeit, engagiert sich jetzt als Bücherpatin dafür, dass im Bahnhof ein Regal mit Büchern zum freien Herausnehmen, Lesen und Hineinstellen einlädt.