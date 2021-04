Rudolstadt: 550.000 Euro Corona-Förderung für Textilforschungsinstitut

Rudolstadt. Die Werkstoff-Entwicklung in Rudolstadt kann mit dem Geld weiter ausgebaut werden.

Das Thüringische Institut für Textil- und Kunststoff-Forschung (TITK) in Rudolstadt erhält rund 550.000 Euro für Investitionen in Geräteinfrastruktur und Digitalisierung. Die Förderung ist Teil des im Februar aufgelegten Corona-Sonderförderprogramms „FuE-Schub“ für wirtschaftsnahe Forschungseinrichtungen, heißt es in einer Mitteilung. „Die Frage, wie wir schnell von der Forschung zur Anwendung, von der Idee zum marktfähigen Produkt kommen, ist zentral für die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft“, sagte Wissenschaftsstaatssekretär Carsten Feller, der am Donnerstag die Förderbescheide vor Ort übergab. „Die wirtschaftsnahen Forschungseinrichtungen sind ein wichtiger Teil der Antwort darauf.“ Mit dem „FuE-Schub“ wolle das Land die Einrichtungen deshalb dabei unterstützen, in die Modernisierung von Geräten und Ausstattungen zu investieren, so der Staatssekretär. „Eine technische Infrastruktur auf neuestem Stand trägt dazu bei, dass sie ihrer Scharnierfunktion zwischen Wirtschaft und Wissenschaft auch wirklich gerecht werden können.“

Die Fördermittel investiert das TITK einerseits in die Anschaffung eines 3-D-Druckzentrums für Selektives Laser-Sintern (SLS) und in eine Extrusionsanlage für Katheter aus Silikon (446.000 Euro). Mit diesen Anlagen können funktionalisierte Polymerwerkstoffe zu Bauteilen und Halbzeugen verarbeitet werden. Andererseits nutzt das TITK die Mittel, um die Digitalisierung von Organisations- und Verwaltungsprozessen sowie von Forschungsergebnissen weiter auszubauen (103.000 Euro). Unter anderem sollen ein Dokumenten-Management-System eingeführt und ein SQL-Datenbankserver angeschafft werden.

Dank der Unterstützung des Landes bleibe das Institut weiterhin eng am Bedarf der industrienahen Forschung, sagte TITK-Direktor Benjamin Redlingshöfer. Sowohl beim neuen Laserdruckzentrum als auch bei der neuen Katheter-Extrusionsanlage könne das Institut seine Kompetenzen in der Entwicklung und Funktionalisierung von Werkstoffen weiter vorantreiben. „Und nicht zuletzt freuen wir uns erstmals über eine Förderung für ein dringend notwendiges Digitalisierungsprojekt“, betonte Redlingshöfer.