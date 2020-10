Rudolstadt am 3. Oktober: Die Einheit in Vielfalt

Experiment gelungen! Das ist - in zwei Worten zusammengefasst - das Fazit von Stadtring-Geschäftsführerin Kathrin Lauterbach in Bezug auf den Herbstmarkt am Sonnabend in Rudolstadts Innenstadt. Tatsächlich lockten offene Geschäfte, Marktstände und ein paar gut platzierte Aktionen wie die Trampolinspinne am Güntherbrunnen Tausende in die City. Bei mildem Herbstwetter flanierten und shoppten sie am Nachmittag nach Herzenslust.

„Die Leute sind glücklich, dass wir wieder etwas angeboten haben, halten Abstand und setzen in den Geschäften ihre Maske auf“, sagte Kathrin Lauterbach. Dies zeige, wie sehr sich der Herbstmarkt am 3. Oktober inzwischen etabliert habe. Wie in Gera, wo der verkaufsoffene Feiertag von den Behörden verboten worden war, habe es auch in Rudolstadt auf der Strecke immer mal wieder Zweifel gegeben, ob ein Markt unter Coronabedingungen funktionieren könne. Man habe aber in engem Kontakt mit dem Gesundheitsamt ein Konzept entwickelt, das nun den Praxistest bestanden hat.

Buntes Treiben von der Galeria bis zum Biergarten auf dem Markt

In der Galeria Rudolstadt, wo im Rewe-Markt all jene noch ihre Lebensmitteleinkäufe erledigen konnten, die den Feiertag am Sonnabend nicht so richtig auf dem Schirm hatten, gab es eine kleine Kunstaktion für die jüngsten Besucher des Herbstmarktes. Viele verließen mit einem roten Luftballon die Mall, den sie anschließend durch die Fußgängerzone und über den Markt trugen.

Auf dem Marktplatz selbst hatten ein paar Autohäuser ihre aktuellen Angebote platziert, es gab aber auch einen vom Rolschter Brauhaus betriebenen Biergarten. Dessen Wirt Rainer Wernicke zollte anschließend Gästen und Besuchern ein großes Lob. „Es war fast wie immer - nur eben mit Abstand. Schade, dass das Programm nur sehr eingeschränkt sein durfte. Wir sind daher auch optimistisch hinsichtlich des Weihnachtsmarktes. Rudolstadt steht nicht für Ballermann, sondern für Geselligkeit mit Vernunft“, so Wernicke.

Festveranstaltung im Löwensaal als „Husarenstück“ gewürdigt

Im Rathaus hatte es am Nachmittag eine besondere Festveranstaltung gegeben, mit der die Jubiläen „30 Jahre Deutsche Einheit“ und „30 Jahre Städtepartnerschaft Rudolstadt - Bayreuth“ gewürdigt wurden. Vor geladenen Gästen aus beiden Städten, darunter die früheren Rudolstädter Bürgermeister Hartmut Franz und Bernd Nordhauß, die 1990 den Partnerschaftsvertrag unterzeichneten, zog Bürgermeister Jörg Reichl (BfR) im Löwensaal sein persönliches Fazit der vergangenen drei Jahrzehnte. Deutschland sei ein föderalistischer Staat „mit bemerkenswerten regionalen Ausprägungen“. Man solle den Blick daher nicht zu sehr auf die Herausforderungen im Osten verengen. Es gebe auch ein Nord-Süd- und eine Stadt-Land-Gefälle. „Niemand, der bei Verstand ist, will die Wiedervereinigung rückgängig machen“, sagte Reichl. Ziel sollte „eine Einheit in Vielfalt“ sein.

Dem schloss sich Bayreuths Oberbürgermeister Thomas Ebersberger (CSU) an. Einen echten Deutschen erkenne man heute nicht an Hautfarbe oder Herkunft, sondern am Bekenntnis zur Verfassung.

Experte übt Kritik am Prozess der deutschen Einheit

Michael Schäfer, Autor, ehemaliger Hochschullehrer und Experte für nachhaltige Entwicklung und Kommunalwirtschaft, bezeichnete die Art der Festveranstaltung als „echtes Husarenstück“. Er ging auf den Ausverkauf der DDR-Volkswirtschaft durch die Treuhand ein und betonte: „Die De-Industriealisierung des Beitrittsgebietes war nicht alternativlos“. Heute kämen von den 500 größten Unternehmen der Bundesrepublik nur acht aus den neuen Bundesländern. Dennoch hätten wir „allen Grund, darauf stolz zu sein, was wir in drei Jahrzehnten erreicht haben“.

Im Anschluss verfolgten die Gäste, darunter auch die Witwe des in diesem Jahr verstorbenen Autors Rolf Hochhuth, eine szenische Lesung aus dessen Stück „Wessis in Weimar“. In der Regie von Peter Rauch schlüpften Akteure des Theater-Spiel-Ladens in die Rollen der Akteure.