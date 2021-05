Rudolstadt: Ausschuss favorisiert Straßennamen

Rudolstadt. Die Mehrheit ist für „Unter den Galeriebergen“.

Wie soll die Erschließungsstraße im neuen Wohngebiet südlich der Catharinauer Straße heißen? Darum war in der Vergangenheit ein Streit entfacht. Am Mittwoch haben sich die Mitglieder des Kultur- und Sozialausschusses mit deutlicher Mehrheit für den von der Verwaltung vorgeschlagenen Straßennamen „Unter den Galeriebergen“ ausgesprochen. „Im neuen Wohngebiet südlich der Catharinauer Straße blickt man im Süden auf die Erhebung mit dem Marienturm. Dieser Höhenzug wird als ‚Galerieberge‘ bzw. als ‚Die Bildergalerie‘ bezeichnet, der höchste Punkt ist mit 244 Meter der Galerieberg. Diese Bezeichnung findet sich bereits auf Karten des Fürstentums Schwarzburg-Rudolstadt aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Gleichzeitig wird damit der Bezug zur bereits benannten Carl-Becker-Straße im nördlichen Wohngebiet der Catharinauer Straße hergestellt. Carl Becker hat in Andenken an seine Frau den Marienturm auf den Galeriebergen gebaut“, heißt es zur Begründung.

Peter Pischel (AfD) plädierte erneut für den Namen Alfred Ungelenk. Der Physiker und Unternehmer gründete 1919 gemeinsam mit dem Glasbläser Otto Kiesewetter eine Fabrik zur Herstellung von Röntgenröhren in Rudolstadt, den Vorgänger des späteren Röntgenwerkes, und hat die Entwicklung von Röntgenröhren vorangetrieben.

Das letzte Wort dazu hat der Stadtrat, der über den Straßennamen abstimmen wird.