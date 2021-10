Rudolstadt: Gastregisseur verliert Geldbörse

Rudolstadt. Alejandro Quintana hofft auf einen ehrlichen Finder. Aktuell arbeitet er an dem Stück „Die Glaubensmaschine“, das Ende November Premiere feiern soll.

Ein Hilferuf erreichte am Dienstagmittag die Redaktion: Alejandro Quintana, Gastregisseur am Rudolstädter Theater, hat in der Nacht zu Dienstag kurz vor Mitternacht auf dem Weg nach Hause vom Theater Tumult in die Schillerstraße sein Portemonnaie verloren.

„Vermutlich ist es mir aus der Jacke gerutscht, die ich über dem Arm hatte“, sagt er. Besonders ärgerlich: In der Börse befanden sich sämtliche Dokumente und Geldkarten. „Alles, was man so hat, auch Familienfotos“, so der Künstler.

OTZ-Newsletter für den Kreis Saalfeld-Rudolstadt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Er hofft nun, dass es einen ehrlichen Finder gibt. Und hat die Hoffnung darauf noch nicht aufgegeben. Wenn der Hilferuf den Finder erreicht, dann sollte er die Börse am besten am Theater abgeben, so Alejandro Quintana. Der aus Chile stammende Regisseur arbeitet seit vielen Jahren für das Rudolstädter Theater. Unter anderem führte er Regie bei „Die Bibel“, „Der Meister und Margarita“ und „Hamlet“. Aktuell arbeitet er an dem Stück „Die Glaubensmaschine“. Die Premiere ist am 27. November geplant.