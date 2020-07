Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rudolstadt: Ein Büchertisch im Einkaufsmarkt

Die Rudolstädter Stadträtin und frühere Schulleiterin Almut Steinmetz (FDP) reist sehr viel. Dabei ist ihr immer wieder das Prinzip eines öffentlich zugänglichen Büchertischs oder einer Bücherzelle aufgefallen. Die Idee, Bücher, anstatt sie nach dem Lesen wegzuwerfen oder im Regal verstauben zu lassen, gemeinschaftlich zu tauschen, hat Steinmetz so gut gefallen, dass sie ein solches Konzept auch in Rudolstadt etablieren wollte.

Überlegungen gingen zunächst dahin, einen Büchertisch in den Bürgerservice oder eine Bücherzelle (aus einer ehemaligen Telefonzelle) in die Markstraße zu stellen. Diese Pläne wurden jedoch wieder verworfen. „Es sollte ein Ort mit viel Publikumsverkehr sein, aber auch ein Ort an dem die gespendeten Bücher sicher sind. Da kam mir die Idee, im neuen CAP-Markt nachzufragen.“, so Steinmetz.

Beim Betreiber der CAP-Märkte in Rudolstadt und Saalfeld, der AWO Saalfeld, stieß die Idee auf offene Ohren. Mehr noch: Die AWO finanzierte die passenden Möbel und ließ sie in ihrer Filiale in der Rudolstädter Marktstraße aufstellen. „Die Möbel stehen jetzt schon ein paar Wochen und wir sind wirklich überrascht wie gut der Büchertisch schon jetzt angenommen wird, obwohl wir ihn noch gar nicht publik gemacht haben.“, resümiert CAP-Marktleiter Torsten Becker seine ersten Erfahrungen.