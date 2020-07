Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rudolstadt: EVR informiert zu Steuersenkung

Mit dem zweiten Corona-Steuerhilfegesetz wurde die Senkung der Umsatzsteuer per 1. Juli von 19 auf 16 Prozent beschlossen. Die Energieversorgung Rudolstadt GmbH (EVR) gibt diese Senkung in vollem Umfang an ihre Privat- und Gewerbekunden weiter. EVR-Kunden profitieren sogar für den kompletten Jahresverbrauch 2020 von dem gesenkten Steuersatz, teilt das Unternehmen mit.

Dieser werde bei allen ab dem 1. Juli ausgestellten Rechnungen, insbesondere bei den Jahresverbrauchsabrechnungen, zugrunde gelegt. Zählerstände müssten nicht gemeldet werden. Wenn Kunden dies dennoch wünschen, sei dies online möglich.

Die Senkung der Umsatzsteuer für einen Privatkunden bedeute eine Einsparung von monatlich 2,06 Euro (brutto) bei einem durchschnittlichen Stromverbrauch von 3000 Kilowattstunden pro Jahr, heißt es.