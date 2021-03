Rudolstadt hat Feste noch nicht abgeschrieben

Die Stadt Rudolstadt hat die Großveranstaltungen für dieses Jahr noch nicht abgeschrieben. „Viele Fans des Rudolstädter Altstadtfestes und des Rudolstadt-Festivals fragen sich derzeit, ob die Feste in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie wieder stattfinden können.

Auch die Stadtverwaltung als Ausrichter dieser Veranstaltungen steht bei der Organisation immer wieder vor Fragezeichen. Solange die rechtlichen Rahmenbedingungen vom Land Thüringen nicht feststehen, sieht sich die Stadt nicht in der Lage jetzt eine Entscheidung für die Feste zutreffen und möchte vorerst weiter an ihnen festhalten“, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung Rudolstadt vom Montag.

In der letzten Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin wurde eine erste Öffnungsperspektive für den Lockdown festgeschrieben. Laut dieser Öffnungsstrategie sollen erst zur nächsten Konferenz am 22. März weitere Entscheidungen für kulturelle Veranstaltungen getroffen werden.

Bekanntgabe nach der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz

Nach diesem Termin wird die Stadt für die genannten Veranstaltungen eine Entscheidung treffen müssen, um noch wirtschaftlich vertretbare Rahmenbedingungen und wichtige inhaltliche Weichen stellen zu können. Unter anderem müssen Verträge verbindlich umgesetzt oder abgesagt werden. Die Durchführung des Rudolstädter Vogelschießen Ende August ist zurzeit von den aktuellen Überlegungen nicht betroffen.

Das Altstadtfest-Team plant derzeit mit dem Programm, das bereits letztes Jahr ausfallen musste. Höhepunkte werden die Rockband „In Their Thousands“ und die „Hermes House Band“ sein.

Das Rudolstadt-Festival geht hingegen mit weniger Bühnen, weniger Gästen und einem stark veränderten Pandemie-Konzept in die Planungen. Am Länderschwerpunkt „Deutschland“ soll aber festgehalten werden, informiert die Stadtverwaltung am Montag.