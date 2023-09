Rudolstadt hat jetzt sein "gelbes Viertel" im Osten

Ein "gelbes Viertel" hat Rudolstadt seit diesem Jahr an der Oststraße erhalten. In dem Gewerbegebiet haben sich auf nebeneinander liegenden Grundstücken ein Vermieter von Arbeitsbühnen und ein Postdienstleister angesiedelt, die auf exakt die selbe Signalfarbe setzen.

Rudolstadt Zwei neu angesiedelte Firmen im Gewerbegebiet setzen auf die selbe Farbe

Man könnte denken, es gehört alles zusammen: Zwischen der großen blauen Halle eines Bedachungsfachhandels und dem früheren Betonwerk in Rudolstadt haben sich im vergangenen Jahr zwei Firmen angesiedelt, die exakt die gleichen Farben zur Wiedererkennung benutzen.

Von der Zustellbasis der Deutschen Post werden seit Herbst vorigen Jahres durch die 24 Zusteller wöchentlich 81.000 Brief- und 9500 Paketsendungen an Haushalte in Rudolstadt und Uhlstädt-Kirchhasel verteilt. Halle und Fahrzeuge sind ebenso in gelb und rot gehalten, wie der wenig später eröffnete Verleih von Arbeitsbühnen, der seinen Platz auf der Ecke zwischen Oststraße und Titaniastraße hat. Die Zentrale der Firma Wagert ist übrigens in Rudolstadts Partnerstadt Bayreuth.