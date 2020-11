Die Schließung weiter Bereiche des Erlebnisbades Saalemaxx aufgrund der Coronapandemie bleibt nicht ohne Auswirkungen auf die städtischen Finanzen.

Rund 325.000 Euro Umsatz standen im vergangenen Jahr im Monat November zu Buche. „In diesem Jahr werden es vielleicht fünf bis zehn Prozent davon sein“, informierte Bürgermeister Jörg Reichl (BfR) am Montag vor dem Wirtschaftsausschuss. „Daher werden wir vorsorglich ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 250.000 Euro zur Verfügung stellen“, sagte er. Die entsprechende Vorlage werde für die Stadtratssitzung am 19. November vorbereitet. Da das Saalemaxx eine kommunale Einrichtung ist, greifen hier Förderprogramme nicht. „Es gab bisher nichts, und ich gehe davon aus, dass es auch diesmal nichts gibt“, so Reichl.

Bereits im Frühjahr wurde zur Aufrechterhaltung der Liquidität der Saalemaxx-GmbH einem Gesellschafterdarlehen und der Aufnahme eines KfW-Kredites zugestimmt.