Rudolstadt im Blickpunkt beim Tag der Architektur

Mit gleich vier Objekten rückt Rudolstadt in den Blickpunkt beim diesjährigen Tag der Architektur, der am 27. und 28. Juni zur Besichtigung im Internet einlädt. Dazu gehören das komplett sanierte und umgebaute Amtsgericht an der Marktstraße, der benachbarte Erweiterungsbau des Ketelhodtschen Palais am Neumarkt, der sanierte Löwensaal am Markt und der im Auftrag der RUWO umgebaute Sechsgeschosser in der Trommsdorffstraße 10 im Plattenbauwohngebiet Volkstedt-West. Alle vier Gebäude wurden zwischen Juni 2019 und Februar diesen Jahres fertiggestellt.

Komplettiert wird das architektonisch interessante Sextett aus dem Landkreis durch den Neubau der Zweifelderhalle am Erasmus-Reinhold-Gymnasium in Saalfeld-Gorndorf und den BahnHofladen in Rottenbach, eines der Projekte der Internationalen Bauausstellung (IBA) Thüringen, bei dem die Stadt Königsee als Bauherr fungierte.

Architekturfreunde können zum Tag der Architektur einmal im Jahr neue Wohnhäuser, Gewerbe- und Bildungsbauten sowie Gärten und Innenräume kennenlernen. Unter dem Motto „Ressource Architektur“ präsentieren die Architekten gemeinsam mit ihren Bauherren 49 zeitgemäße Bauwerke in ganz Thüringen – infolge der Corona-Pandemie umfassend digital sowie vereinzelt vor Ort.