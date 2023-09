Rudolstadt im Rausch der Farben

Rudolstadt Die Oberfränkischen Malertage machten vier Tage lang Station an der Saale - Werke werden ab dem 3. Oktober ausgestellt

Die malerische Kulisse von Rudolstadt wurde am vergangenen Wochenende zum lebendigen Atelier, als die Stadt Gastgeberin der renommierten Oberfränkischen Malertage (OMT) war. Vom 31. August bis 3. September verwandelten Künstler aus dem Nachbarbundesland Bayern die Gassen und Plätze in ein Freiluftstudio und ließen sich von der historischen Schönheit der Stadt inspirieren. Das geht aus einer am Montag verbreiteten Mitteilung der Stadtverwaltung hervor.

Mit Staffel, Leinwand oder Papier und Pinsel ausgerüstet, streiften sie durch die Straßen, immer auf der Suche nach dem perfekten Motiv. Ob auf dem Marktplatz, im Handwerkerhof, auf der Terrasse von Schloss Heidecksburg oder am verträumten Saalestrand an der Bleichwiese – überall in Rudolstadt konnte man Künstler in Aktion

erleben. Sie ließen ihre Pinsel schwelgen, um der Schönheit der Stadt gerecht zu werden.

Rudolstadt als "Ort unvergleichlicher Schönheit"

"Es war das erste Mal, dass die Oberfränkischen Malertage außerhalb Oberfrankens durchgeführt wurden", macht Rudolstadts Pressesprecher Michael Wirkner auf eine Besonderheit aufmerksam. Die Bayreutherin Christel Gollner, die die OMT initiiert hat und die Stadt nicht nur im Rahmen des Austausches im Rahmen der Städtepartnerschaft häufig besucht und somit gut kennt, habe sich begeistert gezeigt: „Rudolstadt ist ein Ort von unvergleichlicher Schönheit. Jeder Winkel erzählt eine Geschichte und es war ein lang gehegter Wunsch von mir, diese Geschichten im Rahmen der OMT auf Leinwand zu

bannen“.

Bürgermeister Jörg Reichl (BfR) ist Stolz über das künstlerische Treiben in seiner Stadt: „Die Malertage haben nicht nur beeindruckende Kunstwerke hervorgebracht, sondern auch die Verbindung zwischen Rudolstadt und unseren oberfränkischen Freunden gestärkt.“ Ein besonderer Dank geht an den ehemaligen Bürgermeister Dr. Hartmut Franz und an Almut Steinmetz, Vorsitzende im Beirat der Städtepartnerschaft mit Bayreuth, die die Künstler auf einem ausführlichen Stadtrundgang begleiteten. Auch der Stadtratsvorsitzende Herbert Wirkner suchte das Gespräch und tauschte sich mit den Künstlern aus.

Schlosskonzert auf der Heidecksburg als Abschluss

Karin Dietel, eine der Künstlerinnen aus Oberfranken, fand am Ende der vier Thüringer Tage warme Worte: „Es war wunderschön in Rudolstadt. Die Stadt hat ein paar Fans

dazugewonnen, und wir kommen auf jeden Fall wieder“, so die aus Gefrees im Landkreis Bayreuth stammende Künstlerin.

Am Samstagabend bot die Stadt den Künstlern ein besonderes kulturelles Highlight: Sie genossen gemeinsam das Schlosskonzert auf der Heidecksburg. Den Abschluss des Abends fanden sie im Teehaus "Brot & Seele", wo sie die Erlebnisse des Tages in gemütlicher Runde Revue passieren ließen.

Die entstandenen Meisterwerke werden ab dem Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober in der KulTourDiele in Rudolstadt ausgestellt, kündigt die Stadtverwaltung an. Kunstliebhaber und Neugierige sind dann herzlich eingeladen, die Werke zu bewundern und sich von den Rudolstädter Ansichten verzaubern zu lassen.