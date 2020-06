In Rudolstadt gibt es Informationen über eine Fortbildung zum Geprüften Betriebswirt.

Rudolstadt: Informationen über Fortbildung

Die Handwerkskammer für Ostthüringen lädt alle Interessierten an einer Fortbildung zum Geprüften Betriebswirt zu einer Informationsveranstaltung ein. Diese findet am Freitag, 3. Juli, ab 15 Uhr in der Handwerkskammer Rudolstadt statt.

Die Fortbildung selbst starte dann am 25. September. Eine Anmeldung sei unter Telefon 0365/8225-179 oder per E-Mail an roehler@hwk-gera.de möglich.