Rudolstadt. Maßnahmen Am Bahndamm und in der Cumbacher Straße in Rudolstadt geplant

Die Stadt Rudolstadt investiert in diesem Jahr in neue Straßenbeleuchtungen. So gaben die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses am Montagabend grünes Licht für die Maßnahme Am Bahndamm in Volkstedt.