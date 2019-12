Rudolstadt: Jeder für sich, aber doch nicht allein

Ordentlich Geld in die Hand genommen hat die Lebenshilfe Saalfeld-Rudolstadt, um am Gebäude am Mörlagraben nicht nur eine Modernisierung und Erweiterung vorzunehmen, sondern auch, um hier ein ergänzendes Angebot zu den bisherigen Wohnformen zu etablieren. Jetzt ist die Bauphase weitestgehend beendet. Ab Januar sollen die ersten Mieter einziehen.

Das Interesse ist durchaus vorhanden, wie sich an den beiden Tagen der offenen Tür zeigte. Unter den Gästen waren auch ehemalige Bewohner mit ihren Angehörigen. Barrierefreies Wohnen mit Serviceangeboten wird in Zukunft bei einem immer größeren Anteil älterer Menschen an Bedeutung gewinnen. Das Angebot in Mörla richtet sich an Menschen mit Behinderung und ältere Menschen mit und ohne Pflegebedarf. Bei Bedarf ist es auch möglich, dass hier Eltern mit ihren erwachsenen Kindern mit Behinderung unter einem Dach leben.

Verein hat dafür Satzung geändert

19 Wohnungen in Größenordnungen zwischen 31 und 60 Quadratmetern sind in dem Haus entstanden, das in den vergangenen Jahrzehnten schon Militärobjekt und Kinderkrippe war, bevor es die Lebenshilfe übernommen hat.

„Wir erweitern damit unser bisheriges Angebot, das im Bereich Wohnen im Wesentlichen Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen vorsieht. Dafür haben wir die Satzung unseres Vereins geändert“, informiert Vorstand Simone Hübner. Insgesamt hat die Lebenshilfe in das Objekt rund 2,2 Millionen Euro investiert. Der Altbau wurde um zwei Anbauten erweitert. „Jeder für sich, aber doch nicht allein“, so beschreibt sie das Konzept. Den Bewohnern stehen moderne Appartements mit Bad, Küchenzeile und Balkon oder Terrasse zur Verfügung.

Darüber hinaus gibt es einen gemeinsamen Küchen- und Aufenthaltsbereich. Hier kann man sich treffen zum gemeinsamen Fußballschauen oder Nachmittagskaffee. Ob Fitness oder Frisör, Fußpflege oder Therapie: Das Gebäude bietet die passenden Räume dazu. Bestimmte Dienstleistungen können von den Mietern dazugebucht werden. „Es wird jeden Wochentag ein Ansprechpartner im Haus sein, wir bieten Unterstützung im Alltag an, die Begleitung zum Arzt oder Amt“, so Simone Hübner.