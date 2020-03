Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rudolstadt lässt im Heinepark Erlen pflanzen

Im Rudolstädter Heinrich-Heine-Park haben in den vergangenen Wochen Baumpflanzungen stattgefunden. Es handelt sich hierbei laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung um Ersatzpflanzungen im Zuge des Projektes zur Öffnung des Gänsebachs. Insgesamt schlängeln sich jetzt zehn neue Bäume den Bachverlauf entlang.

Baumarten und Pflanzorte orientieren sich an der Denkmalpflege

„In einer öffentlichen Ausschreibung hatte sich zuvor die Firma Bierbachs Garten- & Landschaftsbau durchsetzen können, die die Pflanzungen der Schwarzkiefern, Roteichen, Erlen, Robinien und Eschen durchgeführt hat“, erklärt dazu Michael Wirkner von der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Rudolstädter Rathaus. Die Pflanzorte und die Baumarten wurden nach den Vorgaben der denkmalpflegerischen Zielstellung für den Park festgelegt.

Zukünftige Nutzungsbedürfnisse fließen mit in die Planung ein

Diese Zielstellung sei die Grundlage für die zukünftige Ausrichtung des Heine-Parks. Demzufolge soll die Parkanlage stärker in den Fokus genommen und besser in das Leben der Menschen integriert werden, heißt es in der Mitteilung. Dabei fließen sowohl historische und ursprüngliche Gestaltungselemente als auch aktuelle und zukünftige Bedürfnisse bei der Nutzung des Parks in die Planungen ein. Die Freilegung des Gänsebachs im Bereich des Parks sei ein erster Schritt bei der Durchführung der Zielstellung gewesen.