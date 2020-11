Rudolstadt. Wolfgang Tiefensee wird am am Thüringischen Institut für Textil- und Kunststoff-Forschung zudem ein Grußwort halten.

Thüringens Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft, Wolfgang Tiefensee (SPD), ist am Mittwoch zu Gast am Thüringischen Institut für Textil- und Kunststoff-Forschung (TITK) in Rudolstadt-Volkstedt.

Anlass des Besuchs ist die Einweihung des neuen Extrusionstechnikums am Institut, bei der der Regierungsvertreter ein Grußwort halten wird. Bei der Extrusion werden feste bis dickflüssige härtbare Massen unter Druck kontinuierlich aus einer formgebenden Öffnung herausgepresst.