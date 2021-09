Rudolstadt: Neues Gesicht im Kinder- und Jugendzentrum

Rudolstadt. In der Corona-Zeit wurden mehr Problemlagen registriert.

Mit einem neuen Gesicht im Team startet das Kinder- und Jugendzentrum „HAUS“ in das neue Schuljahr. Das teilte Susann Beutler, Geschäftsführerin vom Diakonieverein Rudolstadt mit, unter dessen Trägerschaft das Zentrum arbeitet.

Am Montag, 6. September, fängt Gemeindepädagogin Angelika Böber bei ihrer neuen Arbeitsstelle an. Da heißt es, sich erstmal bekannt machen und Gesicht zeigen. Neugierig werden die Kinder im Jugendzentrum sie beäugen und auch wird sie schon bald allen Netzwerkpartnern vorgestellt werden.

Angelika Böber ist bei der Kirche angestellt und hat bisher im ländlichen Bereich Königsee gearbeitet. Da in der Zeit der Corona-Pandemie immer mehr Problemlagen bei den Besuchern des Kinder- und Jugendzentrums deutlich wurden, war es für den Superintendent Michael Wegner vom Kirchenkreis Rudolstadt-Saalfeld eine sinnvolle Entscheidung, Angelika Böber in Rudolstadt einzusetzen.

Zunächst wird sie im Quartier aktiv werden und auch herausfinden, wo möglicherweise jüngere Kinder Bedarf an Hilfe haben, die bisher noch nicht im Jugendzentrum aufgetaucht sind. So wird sie an ihrem neuen Arbeitsplatz an die kreative Arbeit mit Kindern und Familien anknüpfen, die ihr schon durch ihre vergangene Tätigkeit in Königsee vertraut ist. „Wir freuen uns über die Verstärkung“, sagt Lisa Hübner, die Leiterin des Kinder- und Jugendzentrums.