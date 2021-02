Die Gitarre ist gestimmt und der Computer hochgefahren - Lehrer Steffen Schlosser übt mit seinen Schülern per Videokonferenz.

Die Gitarre in den Händen, die Kopfhörer aufgesetzt: Steffen Schlosser ist für seine Schüler in diesen Tagen nur ein bewegtes Bild auf dem Handy oder Computer. Der Gitarrenlehrer an der Musikschule Rudolstadt gibt seinen Unterricht digital, seitdem auch die Musikschulen wegen des Coronavirus schließen mussten.