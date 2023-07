Rudolstadt setzt noch einen drauf: Kinder können kostenlos baden

Rudolstadt Eintritt frei in den Sommerferien für alle bis 14 Jahre in das Bad im Heinepark

Mitte der Woche hatte Saalfeld verkündet, dass der Eintritt in das Freibad der Kreisstadt aufgrund einer Spende eines Serviceclubs in vierstelliger Höhe in der ersten und letzten Ferienwoche für Kinder bis 16 Jahre kostenlos. Einen Tag später setzte nun Rudolstadt noch einen drauf: "Die Stadt Rudolstadt und das Freizeit- und Erlebnisbad Saalemaxx freuen sich, eine außergewöhnliche Sommeraktion anzukündigen", heißt es in einer am Donnerstag verbreiteten Pressemitteilung. Vom 10. Juli bis 20. August erhalten alle Kinder bis einschließlich 14 Jahre freien Eintritt in das Freibad im Heinrich-Heine-Park.

Ermöglicht durch Partnerschaft mit Eishersteller

Diese Initiative, die durch die Partnerschaft mit einem Eishersteller ermöglicht wird, bietet den jungen Einwohnern und Besuchern der Stadt die Möglichkeit, den Sommer in vollen Zügen zu genießen.

Im Freibad im Heinrich-Heine-Park können neben Baden und Schwimmen auch Aktivitäten wie Beachvolleyball und Tischtennis kostenlos genutzt werden.