Rudolstadt stellt „Brückenjahr“ für künftige Erstklässler vor

Rudolstadt Das Projekt soll Eltern und Kinder beim Übergang vom Kindergarten in die Grundschule unterstützen

Am vergangenen Freitag präsentierte die Stadt Rudolstadt im Löwensaal offiziell das Projekt "Brückenjahr". Diese Initiative, entstanden in Kooperation zwischen Kindergärten, Schulen, dem Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt und der Stadtverwaltung, wurde ins Leben gerufen, um Eltern und Kinder beim entscheidenden Übergang vom Kindergarten in die Grundschule bestmöglich zu begleiten und zu unterstützen, heißt es in einer am Dienstag verbreiteten Mitteilung der Stadtverwaltung.

Bürgermeister Jörg Reichl (BfR) betonte demnach: „Das 'Brückenjahr'-Konzept stellt sicher, dass unsere Kinder und ihre Eltern in dieser entscheidenden Phase nicht alleine gelassen werden. Sie erhalten gezielte Unterstützung, um den Übergang reibungslos und mit Vertrauen meistern zu können.“

Beginn mit Netzwerktreffen vor vier Jahren

Das Projekt begann 2019 mit einem Netzwerktreffen. Dabei seien Unklarheiten und Missverständnisse zwischen den verschiedenen Bildungseinrichtungen identifiziert worden, heißt es. Daraus sei dann der Arbeitskreis „Brückenjahr“ entstanden, der in intensiver Zusammenarbeit Arbeitsbögen, Informationsmaterialien und Verfahren

entwickelte.

Diese Materialien sollen Eltern die Arbeit und den Ansatz der Bildungseinrichtungen näherbringen und ihnen Werkzeuge an die Hand geben, um ihre Kinder während dieses Übergangs zu unterstützen. „Die Zukunft unserer Kinder liegt uns allen am Herzen. Das 'Brückenjahr'-Projekt zeigt, wie durch Zusammenarbeit und Leidenschaft echte Unterstützung für unsere Familien geschaffen werden kann“, wird Reichl in der Pressemitteilung zitiert.

Die regelmäßigen Treffen des Arbeitskreises seien mit der Projektpräsentation nicht abgeschlossen. Ergebnisse und Methoden des Brückenjahrs sollen regelmäßig hinterfragt und gegebenenfalls angepasst werden. Eltern werden gebeten Fragen und Erfahrungen zum Übergang direkt mit ihren Bildungseinrichtungen zu besprechen. Nur so könne ein bestmöglicher Übergang für die Kinder umgesetzt werden.