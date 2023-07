Rudolstadt sucht den perfekten Weihnachtsbaum

Rudolstadt. Wer spendet einen prächtigen, gesunden Weihnachtsbaum für den Rudolstädter Marktplatz?

Die Stadtverwaltung Rudolstadt ruft alle Einwohner und Grundstückseigentümer auf, zur Weihnachtsfreude der Gemeinschaft beizutragen. Gesucht wird ein prächtiger, gesunder Weihnachtsbaum, der in der kommenden Festzeit das Herz der Stadt erhellt. Gefahndet wird nach einem Baum, idealerweise eine Fichte oder Tanne, der zwischen 12 und 15 Meter hoch ist und im Stadtgebiet von Rudolstadt oder der näheren Umgebung steht. Der ausgewählte Baum wird im Mittelpunkt der jährlichen Weihnachtsfeierlichkeiten rund um „Schillers Weihnacht“ stehen und auf dem Marktplatz aufgestellt. Um in Betracht gezogen zu werden, muss der Baum leicht mit einem Lkw und einem Kran zu erreichen sein. Der ausgewählte Baum wird von der Stadtverwaltung sorgfältig gefällt, zum Marktplatz transportiert und dort mit Lichtern und Schmuck versehen. Eventuelle Anbieter werden gebeten, ein Foto und eine kurze Beschreibung des Baumes mit Standort und Zugänglichkeit per E-Mail an bau@rudolstadt.de zu senden. Für Rückfragen steht das Bauamt gern zur Verfügung.