Rudolstadt: Teilstück der Oststraße wird ab Frühjahr gebaut

Es ist eine der schlechtesten Straßenabschnitte in Rudolstadt: Das Teilstück der Oststraße zwischen Frenzelstraße und Einmündung Gartenstraße. Das soll sich ab kommendem Frühjahr ändern. Sobald es die Witterungsverhältnisse zulassen, soll auf dem Abschnitt die Fahrbahndecke erneuert werden. Außerdem plant der Wasser- und Abwasserzweckverband ZWA die Erneuerung der Trinkwasserleitung in diesem Bereich. „Die Maßnahme ist beauftragt, das Geld dafür ist eingestellt“, informierte Christian Hartung, Sachgebietsleiter Tiefbau im Rudolstädter Rathaus, am Montagabend zur Einwohnerversammlung.

Planfeststellung für B 88/85 erwartet

Die Arbeiten werden zumindest zu einem Teil unter Vollsperrung ausgeführt. Ebenfalls bereits beauftragt ist für kommendes Jahr die Sanierung der Fahrbahndecke in Teilbereichen der Breitscheidstraße im Bereich Industriegebiet Schwarza.

Darüber hinaus sind eine ganze Reihe weiterer Straßenbaumaßnahmen für 2020 vorgesehen. Hier sind allerdings die Planungen noch im Gange, insbesondere was die Verwendung von Fördermitteln betrifft. Konkret handelt es sich um folgende Vorhaben: Sanierung der Deckschicht auf der Straße im Gewerbegebiet Ammelstädt, Ersatzneubaubrücke Gerberstraße, Umbau des Zentralen Busbahnhofs, Einrichten einer Rendezvoushaltestelle in Schwarza – hier vorbehaltlich des Planfeststellungsbeschlusses – , Sanierung Schlossaufgang IV sowie die Instandsetzung des Röhrenweges, vorausgesetzt der Förderbescheid der Thüringer Aufbaubank ist positiv.

Weitere Straßensanierungen werden derzeit geplant und sind, vorbehaltlich der Tatsache, dass die Mittel im Haushalt eingestellt werden, ebenfalls ab 2020 vorgesehen, aber noch nicht ausgeschrieben beziehungsweise beauftragt. Es handelt sich um das Quartier Saalgasse, Mauerstraße, Bahnhofsgasse, Angerstraße sowie die Ortsstraße in Ammelstädt, hier vorbehaltlich der Fördermittelzusage als Gemeinschaftsmaßnahme mit ZWA.

Und noch eine Maßnahme rückt nach langer Zeit in den Fokus. Es betrifft den Um- und Ausbau der B85/88 in Rudolstadt Ost, für den in Kürze der Planfeststellungsbeschluss erwartet wird. Die Auslegung soll Anfang 2020 erfolgen. Im Anschluss daran kann die Ausführungsplanung der ersten Bauabschnitte erfolgen, um frühestens 2021 mit den ersten Bauarbeiten zu beginnen, so die Information aus dem Rathaus.

Freiligrathstraße kurz vor Festigstellung

Beendet werden dieses Jahr noch die Baumaßnahmen in der Freiligrathstraße und in der Straße Hinter der Mauer, der Ersatzneu der Tiergartenbrücke und der Ausbau der alten Bahnbrücke Schwarza als Radweg im Zuge der Thüringer Waldrandroute.