Rudolstadt: Volkskantina neuer Ort für Blutspende

Der Blutspendetermin am Montag, 15. Februar, in Rudolstadt findet nicht wie geplant im Gymnasium, sondern in der Volkskantina in der Breitscheidstraße 128 von 16 bis 19 Uhr statt. Das teilt der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) mit.

Dieser kurzfristige Umzug sei notwendig, da die Räumlichkeiten des Gymnasiums für diesen Termin nicht zur Verfügung stehen.

Selbst wenn schon per Post dazu eingeladen wurde: Die Einladungskarten würden mit einem Vorlauf von mindestens zwei Wochen verschickt. Deshalb werden alle Spender gebeten, sich kurzfristig im digitalen Spenderservice, der DRK-Blutspende App oder in der Terminsuche auf folgender Webseite zu informieren, ob und wo Termine stattfinden: www.blutspende-leben.de/blutspendetermine. Diese Termine seien aktuell. Es würden nur Termine aufgeführt, die stattfinden.