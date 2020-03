Rudolstadt will Lücken im Radwegenetz schließen

Die Ziele sind hehr, das Papier ist geduldig. Rudolstadt macht sich gerade daran, den Rad- und Fußgängerverkehr attraktiver zu machen. Für Einheimische, Besucher und Touristen. Es geht um die „Reduzierung des innerstädtischen Autoverkehrs und damit die Senkung der Lärm- und Umweltbelastung“, wie es in der Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) heißt. Was verbirgt sich konkret dahinter?

Ehemalige Bahnbrücke in Schwarza wird künftig als Rad-/Fußweg genutzt

Das aktuellste Beispiel kann man seit dem vorigen Herbst in Schwarza beobachten, wo der Schwarzatalradweg als Teil der Thüringer Waldrandroute ab dieser Saison auf einer separaten Trasse über die ehemalige Bahnbrücke der Linie nach Bad Blankenburg geführt werden soll. Noch ist die Baustelle abgesperrt, der Verlauf des 100 Meter langen und gut 500.000 Euro teuren Abschnittes aber schon gut zu erkennen. Hier wird eine Gefahrenstelle für Radfahrer und Fußgänger direkt an der B 88 entschärft, ganz im Sinne des Konzeptes, wonach es gelte, „die vorhandenen Lücken im Netz zu schließen, die Verkehrssicherheit zu erhöhen sowie die Nutzerfreundlichkeit auf Verkehrsflächen, im öffentlichen Raum und zu öffentlichen Gebäuden weiter auszubauen“.

Dass es in der Stadt unter der Heidecksburg kein durchgängiges Radwegenetz für den Alltags-, Freizeit- und Tourismusverkehr gibt, weiß jeder, der hier mit dem Fahrrad unterwegs ist. Deshalb sollen nun nach und nach die Lücken geschlossen werden. Halten sich die Mängel entlang der überregionalen und gut ausgeschilderten Saale- und Schwarzatalradwege noch in Grenzen, gibt es in anderen Bereichen der Stadt noch erheblichen Handlungsbedarf.

Anbindung an den Mühlen-Radweg Saale-Ilm geplant

Konkret geplant sind deshalb die Ausweisung einer Verbindung zwischen Rudolspark und Groschwitz/Remda mit Anbindung an den Mühlen-Radweg Saale-Ilm, die Weiterführung des gemeinsamen Rad-/Gehweges von Rudolstadt-Ost zur Fußgängerzone im Zuge des Ausbaus der B 88 Ost und der Oststraße sowie die Herstellung einer verkehrssicheren und barrierefreien Fußgängerverbindung zwischen Rudolstadt-Altstadt, Bahnhof/Busbahnhof und Heinrich-Heine-Park. Unerlässlich für die neue Nord-Süd-Achse ist der bereits beschlossene Bau einer zusätzlichen Saale-Brücke in Bahnhofsnähe.

Manchmal hilft der Straßenbau indirekt auch dem Radverkehr. So soll im Zuge des Ausbaus der B 85 Ortsdurchfahrt Rudolstadt-Nord im Bereich Ludwig-/Lengefeldstraße der westliche Fußweg im Bereich Kirche/Stadtbad als breiter Geh- und Radweg entstehen und die hier befindliche Engstelle beseitigt werden. Neben der Neueinrichtung von Tempo-30- und Tempo-20-Zonen und der Öffnung des Radverkehrs entgegen Einbahnstraßen spielt der Ausbau des landwirtschaftlichen Weges über die „Große Wiese“ als wichtige Verbindung zwischen Volkstedt und Stadtzentrum eine wichtige Rolle. Hier hatte es zuletzt immer an Geld gefehlt.

Reifenfreundliche Beläge im Bereich der Altstadt

Auch an die weiche Faktoren der Radinfrastruktur soll gedacht werden. So sieht das Konzept reifenfreundliche Beläge im Altstadtbereich vor, die Einrichtung von weiteren, gestalteten Fahrradabstellanlagen, unter anderem in der Altstadt und am Sportkomplex „Große Wiese“, sowie die Herstellung verkehrssicherer und barrierefreier Übergangs- und Querungsstellen für Radfahrer und Fußgänger, beispielsweise am Knotenpunkt Saaldamm/Anton-Sommer-Straße.