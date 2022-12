Rudolstadt zeichnet verdienstvolle Persönlichkeiten mit dem Ehrenamtspreis aus

Rudolstadt. Aktiv im Chor, im Karneval oder in der Heimatpflege: Das sind die Geehrten.

Sie engagieren sich in ihrer Freizeit in der Begegnungsstätte, bei der Tafel oder im Hospizdienst. Sie sind aktiv im Chor, im Karneval oder in der Heimatpflege. Am vergangenen Freitag zeichneten Rudolstadts Bürgermeister Jörg Reichl (BfR) und der Stadtratsvorsitzende Herbert Wirkner (CDU) zehn besonders engagierte Personen mit dem Ehrenamtspreis der Stadt Rudolstadt 2022 aus. Passend zum Ambiente des historischen Ortes umrahmte Christian Schröter vom Theater-Spiel-Laden als Friedrich Schiller den feierlichen Abend.

Das sind die Geehrten:

Volkmar und Heide Haupt

Ihre Namen sind untrennbar verbunden mit dem Chor des Gymnasiums Fridericianum. Unter der Leitung von Volkmar Haupt und seiner Frau Heide Haupt sind die zahlreichen Auftritte in Rudolstadt jährliche Höhepunkte geworden. Besonders zu erwähnen sind die Konzerte auf der großen Marktbühne zum Altstadtfest, das jährliche Sommerkonzert im Ambiente der Bauernhäuser, das gemeinsame Projekt Zukunftsmusik mit den Thüringer Symphonikern und Schülern der Musikschule sowie Auftritte in Seniorenheimen. Der Chor zeichnet sich durch eine hohe künstlerische Qualität aus. Die menschlichen Werte, die Volkmar und Heide Haupt den Chormitgliedern vermitteln, sind enorm.

Doris Görting

Sie wohnt im gleichen Wohnensemble, in dem sich die Awo-Begegnungsstätte in Schwarza befindet, und ist somit das Bindeglied zwischen den Bewohnern und der Begegnungsstätte. Seit über 15 Jahren ist sie für alle Menschen da, die Hilfe im Alltag benötigen.

Durch Doris Görting hat die Begegnungsstätte gefühlt 24 Stunden geöffnet. Sie deckt im größten Maße die Zeiten ab, in dem das Personal nicht vor Ort ist. Beratungen, Informationen, Internetdienste, Fahrten... Die Liste ist sehr lang und wird ständig erweitert. Seit zehn Jahren gestaltet Doris Görting für Interessierte ein wöchentliches Gedächtnistraining, in dem die Betreuung von einzelnen Teilnehmenden weit über das normale Maß hinaus geht. Im Bereich Quartiersmanagement und dem Aufbau des Bürgerparks Kopernikusweg engagiert sie sich ebenfalls.

Gudrun Koppka

Gudrun Koppka hat im Jahr 2015 eine Freundin zur Ausgabestelle der Tafel nach Teichel begleitet. Der Umgang dort mit den Bedürftigen und die Bereitstellung und Präsentation der gespendeten Waren hat sie so begeistert, dass sie seitdem in der Teicheler Ausgabestelle einmal wöchentlich ehrenamtlich tätig ist. Es ist ein Herzenswunsch von ihr, ärmeren Menschen zu helfen. Trotz gesundheitlicher Einschränkungen ist Gudrun Koppka stets fleißig, zuverlässig und immer Einsatzbereit. Die Abwechslung, die ihre Arbeit in Teichel mit sich bringt, ist für sie lebenswichtig. Es besteht ein gegenseitiges Geben und Nehmen.

Steffen Post

Steffen Post sorgt mit seiner Liebe zur Regional- und Heimatgeschichte dafür, dass altes Wissen weiter bewahrt wird und für zukünftige Generationen erhalten bleibt. Mehr als vier Jahre arbeitete er die alte Rudolstädter Häuserchronik von Hugo Trinckler auf und übertrug sie aus der altdeutschen Schrift in eine heute lesbare Form.

Steffen Post ist Mitglied im Förderverein der Stadtbibliothek Rudolstadt und Mitglied der Rudolstädter Ehrengarde. Wenn er mit seiner historischen Uniform als „Soldat Krause des 3. Thüringischen Infanterie Regiments 71“ in der Stadt und auf dem Schloss oder in Schulen unterwegs ist, berichtet er über die grausamen Kriege des 19. Jahrhunderts.

Katrin Promnitz

Katrin Promnitz ist seit Gründung des Fördervereins der Stadtbibliothek die Schatzmeisterin des Vereins. Ihr Engagement im Förderverein geht über die reine Sachbearbeitung jedoch weit hinaus. Katrin Promnitz unterstützt das Bibliotheksteam bei nahezu jeder Veranstaltung, übernimmt den Getränke- oder Buchverkauf und sitzt am Einlass.

Neben ihrer Tätigkeit im Förderverein ist sie auch musikalisch engagiert, singt im Kirchenchor und spielt in einer Flötengruppe. Zudem hilft Katrin Promnitz ehrenamtlich im Weltladen am Schulplatz aus und setzt sich auch bei Kundgebungen oder Demonstrationen, die inhaltlich für Demokratie und Umweltschutz stehen, mit ihrer herzlichen und hilfsbereiten Art ein.

Heike Wünsch

Heike Wünsch ist Mitglied des Hospizdienstes im Diakonieverein Rudolstadt. Dieser kümmert sich seit 1999 mit Trost und Hilfe um schwerstkranke und sterbende Menschen und deren Angehörige. Heike Wünsch zeichnet sich durch ihr Einfühlungsvermögen und hohe Einsatzbereitschaft aus. Auch bei personellen Engpässen ist sie ansprechbar und fast immer vertretungsbereit.

Die Tätigkeit im Hospizdienst ist psychisch und mental stark belastend. Es kann nicht hoch genug geschätzt werden, dass sich Personen im Rahmen des Ehrenamtes als Betreuende engagieren.

Udo Thüring

Seit 1980 ist Udo Thüring Karnevalist und Hobby-Humorist aus Leidenschaft. Bereits seit 16 Jahren trägt er den Titel „Lord Schlüsselbewahrer“. Seitdem verwaltet er nicht nur in der närrischen Zeit den Rathausschlüssel, sondern engagiert sich ehrenamtlich für die Pflege des Brauchtums und die Vernetzung der Rudolstädter Karnevalsvereine.

Im Jahr 2018 baute Udo Thüring den Kontakt zu Karnevalsvereinen in Bayreuth auf, die er weiterhin pflegt. Seit Jahren koordiniert er die Eröffnung der närrischen Session mit einem Umzug und stimmungsvollen Tänzen aus dem Repertoire der Vereine auf dem Rudolstädter Marktplatz.

Horst Ritzau

Horst Ritzau ist Einwohner des Ortsteils Teichröda, der sich in besonderer Weise für die Belange seiner Heimat interessiert und mit seinem bürgerschaftlichen Engagement beeindruckt. Er nimmt an Ortsteilratssitzungen teil, bietet seine Hilfe an und engagiert sich bei den Aktivitäten. In der Vergangenheit wirkte er auch beim Karneval mit und war als Wehrleiter der Feuerwehr tätig.

Horst Ritzau kümmert sich schon seit Jahren um die Sauberkeit des Dorfplatzes. Er kehrt, harkt im Herbst das Laub zusammen und ist sich auch nicht zu schade, im Winter Schnee zu schieben.

Regine Matthes

Seit 2019 ist Regine Matthes Mitglied des kommunalen Seniorenbeirats der Stadt Rudolstadt. Von Beginn an setzte sie sich engagiert für die Interessen der Seniorinnen und Senioren der Stadt ein. Vor allem liegt ihr am Herzen, auf die Lebensbedingungen der älteren Menschen der Stadt Einfluss zu nehmen, damit diese am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Im Vordergrund steht dabei ihr Engagement für ein barrierefreieres Rudolstadt. Ebenso engagiert ist Regine Matthes im Frauenzentrum „Regenbogen“.