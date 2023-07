Rudolstadt zeigt sich offen für Bürgerenergie

Beispiel für ein Bürgerenergie-Projekt: PV-Freiflächenanlage bei der Avermann Laser- und Kant-Zentrum GmbH am Erfurter Kreuz in Arnstadt, initiiert von der Bürgerenergie Thüringen

Rudolstadt. Lebhafte Diskussion in Rudolstadt bei Veranstaltung zu lokalen Energiekonzepten. Wohin sich interessierte Bürger jetzt wenden können

Bei einer öffentlichen Veranstaltung der Heinrich-Böll-Stiftung zum Thema „Wirtschaft trifft Zukunft: Lokale Energiekonzepte für die Kommune“ in der Stadtbibliothek hat sich die Stadt Rudolstadt, vertreten durch Bürgermeister Jörg Reichl und EVR-Chef Thomas Zaremba, gesprächsbereit gezeigt, um Anlagen für Bürgerenergie zu unterstützen. Ein nächster Abstimmungstermin wurde vereinbart.

Damit können sich Bürger an einer selbst organisierten gemeinsamen Energieanlage beteiligen. Interessenten können sich im Weltladen am Schulplatz melden.

Alle Teilnehmer der Veranstaltung waren sich über die Dringlichkeit einer deutlichen Offensive in der Energieversorgung in Rudolstadt einig. Dennoch gab es unterschiedliche Perspektiven, die die rechtlichen, sozialen und technischen Herausforderungen beleuchteten. Frank Bock von der Solarinitiative Rudolstadt unterstrich die Bedeutung einer starken Beteiligung des Volks an dem Prozess.

Daneben wurde das Potential der weiteren Einsparung von Energie aufgezeigt, die durch bessere Information und geändertes Verhalten möglich ist. EVR-Chef Zaremba zeigte sich optimistisch hinsichtlich der Umstellung von fossilen Energiequellen auf erneuerbare. Eine große Baustelle sei jedoch besonders die Wärmewende auf dem Land.

Erik Bachmann vom Netzwerk Saalewirtschaft thematisierte die Wichtigkeit der regionalen Wertschöpfung durch eine eigene erneuerbare Energieerzeugung und die Gefahr der Abwanderung von Firmen. „Einige Firmen sind am Thema Dekarbonisierung dran, brauchen aber vor allem Energiesicherheit“, sagte Bachmann. Michael Welz von der Heinrich-Böll-Stiftung rückte zusätzlich die Kontinuität der Energieversorgung durch Bürgerenergiegesellschaften und die fruchtbare Zusammenarbeit von Ehren- und Hauptamt vor Ort ins Blickfeld.