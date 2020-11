Rudolstadt: Zwei Premieren auf Dezember verschoben

Das Premierendoppel aus der Komödie „Mein Freund Harvey“ und dem Schauspiel „Furor“ plante das Theater Rudolstadt ursprünglich bereits für den Monat November. Die Aufführungen mussten jedoch aufgrund der Theaterschließung im Zusammenhang mit der Eindämmung der Pandemie abgesagt werden. Nun stehen die neuen Premierentermine fest: Beide Inszenierungen können Anfang Dezember auf die Bühne kommen.

Bereits am 3. Dezember, 19.30 Uhr, hebt sich im Theater im Stadthaus der Vorhang für „Furor“ von Lutz Hübner und Sarah Nemitz. Dem hochbrisanten wie aufwühlenden Schauspiel gelingt es wie kaum einem anderen Theaterstück, die Spaltung der heutigen Gesellschaft schmerzhaft vor Augen zu führen. In der Regie von Kathrin Brune, die erstmals in Rudolstadt inszeniert, spielen Manuela Stüßer, Jochen Ganser und Philipp Haase. Darüber hinaus sind im Zusammenhang mit der Inszenierung gemeinsame Aktionen mit dem Kooperationspartner Saalfelder „Zukunftsladen“ (Koordinierungsstelle für Demokratie) geplant sowie mehrere Nachgespräche für interessiertes Publikum, u. a. im Anschluss an die Aufführung am 4. Dezember, um 19.30 Uhr.

Am 5. Dezember hat „Mein Freund Harvey“ von Mary Chase einen neuen Premierentermin gefunden. In der Broadway-Komödie ist der heimliche Hauptdarsteller niemand Geringeres als ein unsichtbarer riesiger Hase. Das humorvolle Plädoyer für mehr Leichtigkeit, Fantasie und Offenheit im Leben kommt in der Regie von Herbert Olschok auf die Bühne.