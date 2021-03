Rudolstadts Bahnhof derzeit nur eingleisig

Rudolstadt Egal, ob es in Richtung Jena oder Saalfeld geht: Bahnsteig 1 ist derzeit der Haltepunkt für alle Züge des Nahverkehrs in Rudolstadt

Eingleisig ist die Strecke der Saalebahn derzeit am Bahnhof der ehemaligen Residenzstadt. Züge im Nahverkehr zwischen Saalfeld und Jena können aktuell nur am stadtseitigen Bahnsteig halten. Grund sind Bauarbeiten an den Gleisanlagen, die noch den gesamten März andauern sollen. Etwa im Bereich zwischen der Autobrücke nach Cumbach und der Elisabethbrücke wurden Gleise, Schwellen und Schotter komplett ausgebaut. Hier soll der Untergrund erneuert, befestigt und gesäubert werden. Verbunden mit den Arbeiten ist ein eingeschränktes Zugangebot. Ein Teil der Verbindungen fällt ganz aus, bei anderen verlängert sich die Fahrzeit.