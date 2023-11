Mit Hilfe eines Krans und von zupackenden Bauhofmitarbeitern wurde der prächtige Weihnachtsbaum am Freitag auf dem Rudolstädter Markt aufgestellt.

Rudolstadts schönster Weihnachtsbaum ever kommt aus Saalfeld

Rudolstadt/Saalfeld 16 Meter hohe Nordmanntanne wurde am Freitag auf dem Marktplatz aufgestellt

Ein 16 Meter hoher Weihnachtsbaum, eine Nordmanntanne, wurde am Freitag auf dem Rudolstädter Marktplatz aufgestellt. Der besonders gleichmäßig gewachsene Baum läute stolz die bevorstehende Weihnachtszeit ein, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Die Nordmanntanne kommt aus der benachbarten Kreisstadt Saalfeld. Sie wurde privat von einem Bürger aus dem Frankenweg gespendet, der auf den Aufruf der Stadt Rudolstadt im Sommer reagierte. „Dieser Baum ist nicht nur ein Symbol unserer weihnachtlichen Traditionen, sondern auch ein Zeichen der starken Gemeinschaft in unserer Region“, schwärmt Bauhofleiter Daniel Warnke: „Es ist der vielleicht schönste Baum, den wir je hatten.“

Funfact am Rande: Auch die am Montag aufzustellende Blaufichte an der Kreuzung der ehemaligen Post stammt aus Saalfeld.