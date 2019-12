Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rudolstädter Auszubildende helfen bei der Saalfelder Tafel

Bereits seit dem Jahr 2017 veranstaltet die Stadtverwaltung Rudolstadt jährlich in der Vorweihnachtszeit einen Azubi-Social-Day, an dem sich die Auszubildenden in unterschiedlichen sozialen Einrichtungen einbringen. Im vergangenen Jahr unterstützten sie die Mitarbeiter der K&S Seniorenresidenz in Cumbach bei der Arbeit, backten Plätzchen, sangen und spielten Bingo mit den Bewohnern. Dies war nicht nur für die Bewohner und Mitarbeiter der Seniorenresidenz eine willkommene Abwechslung, sondern auch für die Azubis eine ganz neue Erfahrung.

In diesem Jahr setzten die Auszubildenden diese besondere Tradition fort und unterstützten laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung für einen Tag die ehrenamtlichen Helfer der Saalfelder Tafel tatkräftig. Als vorweihnachtliche Besonderheit wurde den Kindern mit kleinen Geschenken eine Freude gemacht. Hierfür spendeten die Mitarbeiter der Stadtverwaltung verschiedene kleine und größere Gaben, von Spielzeugen, über Bücher und Hygieneartikel bis hin zu Geldspenden. Auch die Mitglieder des Rudolstädter Stadtrates und verschiedene ortsansässige Firmen unterstützten die Auszubildenden mit Sach- und Geldspenden.

Bürgermeister Jörg Reichl (BfR) besuchte zum Azubi-Social-Day die Ausgabestelle Rudolstadt und überzeugte sich vor Ort von dem Engagement seiner Auszubildenden. Er zeigte sich sehr zufrieden mit der Einsatzbereitschaft. Soziales und ehrenamtliches Engagement sei ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft und der Dank gehe an alle Helferinnen und Helfer, so das Stadtoberhaupt.

Die Auszubildenden freuten sich vor allem über die glücklichen Kinder und das Wissen, mit ihrem Einsatz die Adventszeit ein wenig verschönert zu haben.